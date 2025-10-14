A kötelező sorkatonaság visszaállítása miatt magyarázkodik a Tisza Párt katonai szakértője + videó

Még az újpalotai Tisza-sziget vezetője is aláírta a Fidesz háborúellenes kampányát + videó

A miniszterelnökséget vezető miniszter Monitor című műsorunkban beszélt arról, hogy azért van szükség erre, mert ha az elmúlt hónapok Brüsszeli döntéseit nézzük, akkor senkinek nem lehet kétsége, hogy egyre inkább bele akarnak sodródni a háborúba.