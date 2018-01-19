2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

A Kossuth téren demonstrálnak a diákok – élőben

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2018. január 19., péntek 16:01, frissítve: péntek 18:48

Üresek maradtak az iskolapadok

Hír TVÜresek maradtak az iskolapadok

A színvonalasabb oktatásért demonstrálnak a diákok

Hír TVA színvonalasabb oktatásért demonstrálnak a diákok

A középiskolás diákok egy része ma nem ment iskolába, délután pedig országszerte tüntetést is tartanak a színvonalasabb oktatásért. A résztvevők az oktatási rendszer szerintük gyenge minősége és rossz módszertana, valamint felesleges terhelésük miatt tiltakoznak. A fővárosban délután négy órakor a Kossuth téren demonstrálnak.

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