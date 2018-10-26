A Kossuth téren csövezett Gyurcsány

2018. OKTÓBER 26., PÉNTEK
BÉCSBE KÖLTÖZIK A CEU, A KÖVETKEZÕ TANÉVTÕL A MESTERKÉPZÉSEKET AZ OSZTRÁK FÕVÁROS ÚJ KAMPUSZÁBAN BIZTOSÍTJÁK.
A KORMÁNYSZÓVIVÕ SZERINT BUDAPESTEN MARAD AZ INTÉZMÉNY, BLÖFFNEK NEVEZTE A CEU BEJELENTÉSÉT.
AMERIKAI NAGYKÖVET: A HOSSZÚ BIZONYTALANSÁG NEM FENNTARTHATÓ EGY OKTATÁSI INTÉZMÉNY ESETÉBEN.
AZ LMP NOVEMBER HETEDIKÉRE SZOLIDARITÁSI TÜNTETÉST SZERVEZ AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÉ.
LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK MAGYAR IDÕK.
AZ ELLENZÉK IS ELÍTÉLI JEAN-CLAUD JUNCKER KIJELENTÉSÉT, MERT EURÓPAI ÜNNEPNEK NEVEZTE ERDÉLY ROMÁNIÁHOZ CSATOLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁT.
DEMETER MÁRTA NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZTE KÖVÉR LÁSZLÓNÁL KÓSA LAJOS.
GULYÁS GERGELY: A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER BÕVÍTÉSÉRÕL DÖNTÖTT A KORMÁNY.
A 10 MILLIÓ FORINTOS, KEDVEZMÉNYES KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNT A KÉTGYERMEKES CSALÁDOKRA IS KITERJESZTI.
DK: MEGTAKARÍTÁS HELYETT ELADÓSÍTJA A CSALÁDOKAT A CSOK KIBÕVÍTÉSE.
ÚJABB TÜNTETÉST JELENTETT BE HADHÁZY ÁKOS A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA ÚTI SZÉKHÁZA ELÉ, DECEMBER 9-RE.
NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA.
NOVÁK KATALIN: FOLYAMATOSAN NÕTT AZ ÖRÖKBEFOGADÁS, 2010-17 KÖZÖTT 36 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉS VOLT.
PEST ÉS NÓGRÁD MEGYE TÖBB TELEPÜLÉSÉN LEÁLL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, MERT AZ ÁLLAMI KUKAHOLDING TARTOZÁSA MIATT CSAK A DOLGOZÓK BÉRÉT TUDJÁK KIFIZETNI.
A NÉBIH EGY ÚJ ADATBÁZISBAN GYÛJTI A JOGSZERÛTLENÜL FELADOTT TÛZIFAHIRDETÉSEK ADATAIT VG.HU.
HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT.
SZAVAZATI JOGOT KAPNAK A FOGYATÉKKAL ÉLÕ NAGYKORÚ FRANCIA ÁLLAMPOLGÁROK.
EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG BEFOGAD DZSIHADISTÁK MARKÁBÓL SZABADULT SZÁZ JAZIDI NÕT.
BRIT ELLENZÉKI PÁRTOK AZT KÉRTÉK AZ UNIÓTÓL, HOGY KÉSZÜLJENEK FEL EGY ÚJABB NAGY-BRITANNIAI EU-NÉPSZAVAZÁSRA.
ROBERT DE NIRÓNAK IS CSÕBOMBÁT KÜLDTEK ISMERETLENEK, A KÜLDEMÉNYBÕL KORÁBBAN SOROS GYÖRGY, HILLARY CLINTON ÉS A CNN IS KAPOTT.
AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI FORRÁS: A CSÕBOMBÁKAT VALÓSZÍNÛLEG INTERNETES ÚTMUTATÓK ALAPJÁN KÉSZÍTHETTÉK.
AZ ENSZ EMBERI JOGI SZAKÉRTÕJE FÜGGETLEN VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ ISZTAMBULI SZAÚDI KONZULÁTUSON MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN.
AZ EURÓPAI PARLAMENT FEGYVEREMBARGÓ BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA SZAÚD-ARÁBIÁVAL SZEMBEN.
NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: KOCKÁZATOS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HASZNÁLATA TÖRÖKORSZÁGBAN, A TÖRÖK KORMÁNY MEGSÉRTÉSE MIATT BÜNTETÕELJÁRÁS IS INDULHAT.
EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ-HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT.
LEGKEVESEBB 10 ISKOLÁS MEGHALT, TOVÁBBI 16 PEDIG ELTÛNT A HOLT-TENGER ÁRADÁSA MIATT JORDÁNIÁBAN.
7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG GÖRÖGORSZÁG NYUGATI RÉSZÉT, ZÁKINTHOSZ SZIGETÉNEK TÉRSÉGÉBEN.
EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
HÁROM SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYKANIZSÁN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS.
EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN
UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT.
EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.
EGY KÖZÉPKORÚ HAJLÉKTALAN FÉRFI ÖSSZEÉGETT TETEMÉRE BUKKANTAK DEBRECENBEN HAON.HU.
BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL.