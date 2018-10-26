2018. október 26.,
péntek, Dömötör napja

A Kossuth téren csövezett Gyurcsány

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2018. október 26., péntek 10:22, frissítve: péntek 10:26

A Parlament főlépcsőjén éjszakázott a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója.
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