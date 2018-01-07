2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

A korszerű oktatásért tüntetnek a diákok

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 22:16, frissítve: vasárnap 22:16

Videóban mondják el a diákok, hogy miért tüntetnek két hét múlva. Január 19-én három középiskolás szervezésében vonulnak a Kossuth térre. A Facebookra feltöltött videó alapján korszerű oktatást követelnek, bírálják a kötelező szakmai érettségi bevezetését és azt akarják elérni, hogy a döntéshozók a diákok véleményét is vegyék figyelembe. A legnagyobb közösségi oldalon már több ezren jelezték, hogy ott lesznek a tüntetésen. A szervezők arra biztatják a tanulókat, hogy aznap ne menjenek iskolába tiltakozásul.

Hír TVvissza a címlapra
Kossuth térdiáktüntetés

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

2

Hír TV

Matolcsy: Tartozik az állam, meg nem is

3

Hír TV

„Három hónappal a választások előtt vágott pofán minket a Fidesz”

4

Hír TV

Titkolják a Soros-konzultáció eredményét?

5

Hír TV

Orbán Viktor Simicska Lajostól is pénzt kért

6

Hír TV

Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden