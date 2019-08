A korrupcióra is ügyelne Hunvald György

Sermer Ádám, a liberálisok eddigi főpolgármester-jelöltje visszalépett Karácsony Gergely javára - jelentették be az ellenzéki pártok. Thürmer Gyulát indítja főpolgármesternek a Munkáspárt. Az elnök kifejtette: azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatok esetében az ember kerüljön a középpontba és a kampányban indulók, a saját programjuk alapján folytassanak kulturált párbeszédet. Zugló megújítására készül Rozgonyi Zoltán – írja a Magyar Nemzet. Hozzáteszik, a Fidesz-KDNP jelöltje győzelme esetén újra ingyenessé tenné a parkolást a XIV. kerületben. Tarlós István: Semmi meglepetést nem jelent Sermer Ádám, a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöltjének visszalépése, és az sem, hogy a Liberálisok támogatják Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd jelöltjét. Közösségi oldalán mutatta be „Zöld, fenntartható Erzsébetvárost!” című polgármesteri programját Hunvald György. Erzsébetváros volt szocialista polgármestere határozott válaszokat ígér a kerület problémáira, többek között szabályozná a bulinegyed vendéglátó egységeit, alakítana az egészségügyi és az oktatási rendszeren is. Új fejezetet nyitna Budapest és a Belváros életében a szocialista Tüttő Kata, az ellenzéki pártok közös V. kerületi polgármesterjelöltje, aki ha megválasztják, szeretné elérni, hogy kerülete 15 éven belül klímasemleges legyen. A Fidesz-KDNP a várost 2010 óta vezető Kovács Ferencet indítja polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson is Nyíregyházán. Péntekig mind a 8 millió választópolgárhoz meg kell érkeznie az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választásról szóló értesítőknek. Emberhez méltó életformát, gondolkodásmódot kell átadni gyerekeinknek, és azt szeretnénk, ha okosak lennének és jó nevelésben részesülnének - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A tehetséges fiatalok felfedezése és folyamatos támogatása közös nemzeti ügy - közölte Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár az M1-en. Több mint húszezren igényelték a július 1-jei indulása óta a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatási formáját – nyilatkozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak. Átlépte a tízezret a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezmény igényléseinek száma – jelentette be Hollik István kormányszóvivő a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Az első fél év végére hetven százalék alá süllyedt az államháztartás adóssága a GDP arányában - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: ilyen mélyponton bő tizenegy éve nem állt a mutató. A második negyedévben 11 százalékkal bővült a belföldi turizmus a tavalyi év azonos időszakához képest a Szállás.hu becslése szerint. Szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek a délnyugat-franciaországi Biarritzban a G7, az iparilag legfejlettebb hét ország hétvégi csúcstalálkozójára. Évek óta legalacsonyabb szintre süllyedt a Nagy-Britanniába irányuló nettó bevándorlás. Boris Johnson brit kormányfő élettársától megtagadták az amerikai vízumot. A New York Post értesülései szerint azért tagadták meg a beutazást, mert tavaly Szomáliföldön - a Szomáliához tartozó, ám de facto önálló államként működő területen - járt. Feloszlatta magát a koszovói parlament, az előrehozott választásokra azért van szükség, mert Ramush Haradinaj kormányfő július közepén lemondott, azután, hogy a koszovói háborús bűnöket vizsgáló bíróság gyanúsítottként hallgatta meg. Oroszországban az erdőtüzek idén eddig 7 milliárd rubel (mintegy 31 milliárd forint) kárt okoztak, tavaly a károk ennek majdnem a háromszorosára rúgtak - jelentette be Mihail Klinov, a szövetségi erdészeti hivatal ügyvezető igazgatója. Jay Inslee, Washington állam kormányzója személyében újabb demokrata párti politikus jelentette be, hogy kiszáll az amerikai elnökjelöltségért folyó küzdelemből. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter telefonon tanácskozott dán kollégájával, Jeppe Kofoddal. Amerikai közlés szerint a két politikus az amerikai-dán biztonságpolitikai együttműködésről és Grönlandról beszélt. Akár korlátlan ideig is fogva tarthatják az illegálisan beérkező migráns gyerekeket az Egyesült Államokban - jelentette be a belbiztonsági minisztérium. Kanada nem kívánja elmélyíteni a Kínával kiéleződött kereskedelmi és diplomáciai ellentéteket, de nem is fog meghátrálni, megvédi saját érdekeit – hangsúlyozta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Irán saját fejlesztésű, nagy hatósugarú, hordozható, föld-levegő rakétavédelmi rendszert mutatott be Bavar-373 néven - számolt be az iráni állami média. A svájci rendőrség közbelépésére volt szükség a szerb futballhuligánokkal szemben a Young Boys és a Crvena zvezda Bajnokok Ligája-selejtezője előtt és után is. Az összecsapásokban öten megsérültek, három randalírozót pedig letartóztattak. Egyenesen a kolumbiai elnökhöz fordultak az ország délnyugati részén az indián közösségek, hogy védelmet kapjanak az egykori gerillákkal együttműködő kábítószer-kereskedők gyilkosságaival szemben. Hat autó ütközött össze a ferihegyi repülőtérre vezető úton, torlódásra kell számítani. Frontálisan ütközött két teherautó Bárándnál, a két sofőrt mentőhelikopter vitte kórházba. A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Marad a meleg is, 30 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Két nap alatt huszonnégy illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében. Érdi Mária a harmadik helyen végzett Laser Radialban az Enosimában rendezett vitorlás előolimpián. A kenus Bragato Giada és a kajakos Dombvári Bence is bejutott a döntőbe 500 méteren a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kizárták az 500 méteren címvédő Kárász Anna, Kozák Danuta kajakpárost a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, mert hajójuk könnyebb volt a megengedettnél a mérlegelésnél. Berecz Blanka ezüstérmes lett 200 méter pillangón a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokságon.