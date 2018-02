A korrupció ellen demonstráltak Pécsett

A tüntetésen felszólalók a többi közt a Quaestor-károsultakról és a jogbizonytalanságról beszéltek. A demonstráción Mellár Tamás független országgyűlési képviselőjelölt is részt vett, aki a Hír Televíziónak kiemelte: a módosított jogszabályok nem szolgálják a gazdaság erősítését.

„Az utóbbi időben a jogbiztonság sokat romlott, és ebből következően – ami engem, közgazdászt alapvetően érint – a gazdaság is rosszabbul működik, rosszabbul teljesít, mert a gazdaság jó működéséhez, a beruházásokhoz arra van szükség, hogy kiszámítható legyen a jogi környezet. Nem lehet visszamenőleges jogszabályt alkotni, most viszont menet közben módosítják a szabályokat, és ez a versenyképesség szempontjából is rossz környezetet hoz” – emelte ki.