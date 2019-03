A környezettudatosság nem hobbi, hanem életforma

Ezernyolcszáz pályamű érkezett az idei Alkotó Energia pályázatra, melyen azok indulhattak, akik régi vagy használt dolgokból varázsoltak újat.

Tárgyiasult formában valami szépet kézzelfoghatót lehet alkotni, hogy egy tárgy, a minek van többszáz éves történelme, nem a szemétdombon végzi, hanem felépítik és a tárgyi értékét megőrizve újabb funkciót kap, ezek olyan értékek amik nagyon fontosak – nyilatkozta Kovács Antal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója.

Több, mint 200 díjat osztott ki a szakértő zsűri. Fazekas Krisztina a bútorfelújítás-átalakítás kategória egyik győztese, egy keleti stílusú kis szekrénnyel indult a pályázaton.

Az az igazság, hogy itt az alapkoncepció menet közben jelentősen változott. Jó alaposan megcsiszoltam ez egy kidobásra váró szekrény volt jó alaposan megcsiszoltam míg a párom rá nem tette a kávésbögréjét a nyers fára, úgyhogy így jött a 3D minta ötlete amivel végül beborítottam az egész szekrényt és kézi festés van az ajtókon is úgyhogy elég aprólékos – mondta Fazekas Krisztina, az egyik pályázó.

A tárgyak újrahasznosításának az értékmegőrzés mellett környezetvédelmi funkciója is van. Ami nem a szemétégetőben végzi, az nem is szennyezi a levegőt. A Paksi Atomerőmű is sokat tesz a levegő tisztaságáért, hiszen levegőszennyező anyag kibocsátása nélkül termeli meg az ország villamosenergia szükségletének csaknem 40 százalékát.