A kormányt kérdezik a képviselők - ÉLŐBEN a Hír TV műsorán

4153 újabb állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 280 ezer fölé emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 181 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. A gyógyultak száma több, mint 80 ezer. Most kell vigyázni azért, hogy a tavasz sokkal jobban telhessen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa az M1-en. Kellemetlen napokat kénytelenek átélni a hazájuknak ártani akaró magyar baloldali politikusok - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője a Kossuth Rádióban. Brüsszelnek nem az volt az első gondolata, hogyan lehet segítséget adni a nehéz helyzetbe került tagállamoknak, hanem hogyan lehet ráerőszakolni a migráció-, és a gender-akciótervet az országokra – mondta Rogán Antal a Bayer Show című műsorunkban. Azt állította magáról Legény Zsolt, hogy a beregszászi konzulátus munkatársa, amikor elkapták a magyar-ukrán határon - erről számolt be a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának közlése szerint "a baloldali botrány főszereplője", Legény Zsolt korábban beismerte a csempészést, ezt két magyar konzul is hallotta. A pécsi balliberális vezetés legnagyobb frakciója, a Demokratikus Koalíció is elítéli a város polgármesterének döntését, amely szerint a rendkívüli jogrendre hivatkozva egy harmadik MSZP-s alpolgármestert nevezett ki. Önfeladás a Jobbiknak a közös ellenzéki lista - jelentette ki Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke a Magyar Nemzetnek. Már 236 ezer gyermeknek van babakötvénye, ami az egyik legjobb magyar befektetés - jelentette ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kétszeresére nő az iparűzési adómentesség határa Szekszárdon. A rendelet visszamenőleges, tehát az érintett mikro- és kisvállalkozásoknak már idén sem kell fizetniük. Néhány éven belül a lakosság kilencven százaléka 30 percen belül elérhet egy gyorsforgalmi útszakaszt, ugyanis folytatódik a hazai úthálózat fejlesztése - mondta a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Ukrajna a legsötétebb, szovjet időkre emlékeztető eszközöket használja polgárai megfélemlítésére - írta a kárpátaljai önkormányzati képviselők elleni eljárásról a közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Egymillióval több koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván a világon, mint tegnap. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 72 és fél milliót, az elhunytaké pedig a 1 millió 618 ezret. A gyógyultak száma közben megközelíti az 50 milliót. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult a testület elnökéhez amiatt, hogy Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő felkerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec ukrán nacionalista szervezet honlapjára. A brit kormány és az Európai Bizottság közös közleménye szerint folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről. Mától az eddigi két hét helyett csak tíz napot kell karanténban tölteniük azoknak, akik külföldről utaznak az Egyesült Királyságba, és azoknak is, akiknek a brit kontaktkutató szolgálat értesítése alapján kell elkülönítésbe vonulniuk. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint egyes kulcsfontosságú kérdésekben még mindig nagyon messze vannak egymástól az álláspontok az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokon. Negatív koronavírusteszt belépés előtt, kötelező karantén, rövidített munkaidő, kijárási tilalom - ezeket az újabb korlátozó intézkedéseket vetették fel a nyugat-balkáni ország járványkezeléssel megbízott válságstábjai. A szlovén kormány újabb egy hétre meghosszabbította az üzletek és szolgáltatások zárva tartására vonatkozó rendeletét - közölte a közszolgálati televízió. Ismét bevezetik Németországban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot - jelentették be ma Berlinben. Csaknem tízezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában Hollandiában, ez a legmagasabb napi adat október vége óta. Szentpéterváron a héten rekordszámú beteget szállítottak kórházba a Covid-19-cel és közösségben szerzett tüdőgyulladással, a város szakintézményeire rendkívüli nyomás nehezedik - mondta az orosz nagyváros egészségügyi bizottságának elnöke. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában 26 919 ember szervezetében azonosították a SARS-CoV-2 koronavírust, és ezzel valamelyest mérséklődött a hetek óta 30 ezer közelében alakuló napi esetszám. Az olasz maffia kezébe kerülhet a helyreállítási alap egy jelentős része - erről ír a Magyar Nemzet. Az Egyesült Államokban napról napra újabb rekordok dőlnek meg, pénteken 247 ezer új esetet jelentettek. A fertőzöttek száma meghaladta a 16 és félmilliót, akik közül eddig 9 és félmillióan gyógyultak meg, 305 ezren azonban belehaltak a betegségbe. Az Egyesült Államokat India követi a fertőzöttek számát tekintve. A hivatalos adat szerint csaknem 10 millióan fertőződtek meg eddig. Az elhunytak száma pedig meghaladja a 143 ezret. Lövöldözni kezdett egy férfi helyi idő szerint vasárnap New Yorkban, a Szent János székesegyház lépcsőjén, nem sokkal az után, hogy a templomnál kültéri kóruselőadás volt, majd a rendőrök agyonlőtték. Engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti használatát − jelentette be Hugo López-Gatell Ramírez, mexikói egészségügyi miniszterhelyettes. A kuvaiti hatóságok engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását. Nagyjából hetven embert vettek őrizetbe az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök távozását követelő újabb tüntetéseken Minszkben - közölte a Vjaszna nevű emberi jogi szervezet. Normalizálódott a helyzet Hegyi-Karabah hadruti járásában az orosz békefenntartók beavatkozása nyomán - jelentette ki Rusztam Muradov altábornagy, a kontingens parancsnoka. Valami nekiütközött egy tartályhajónak ma hajnalban a szaúd-arábiai Dzsidda kikötőjében, és robbanást, majd tüzet okozott a hajón - közölte a BW Rhine nevű tankert üzemeltető Hafnia szállítmányozási vállalat. A fővárosi hivatásos tűzoltók nyolc embert kísértek ki egy kigyulladt épületből Budapest XXII. kerületében - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nagyjából egy órán belül sikerült hatástalanítani a katonáknak a fővárosban, a Kvassay hídnál előkerült egytonnás légibombát. Vecsernyés Dávid nyújtón, Mészáros Krisztofer pedig korláton végzett az ötödik helyen a törökországi Mersinben rendezett férfi torna Európa-bajnokság zárónapján. Balázs Krisztián nyújtón arany-, Molnár Botond talajon bronzérmet nyert a juniorok versenyében a törökországi Mersinben zajló férfi torna Európa-bajnokság zárónapján. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 4:3; MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1:0 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda 1:2; FTC-Telekom - Opten Vasas HC 4:3; Dunaújvárosi Acélbikák-Titánok 3:5 Szoboszlai Dominik saját bevallása szerint hamarosan távozik a Red Bull Salzburg labdarúgócsapatától. A jelenlegi legjobb magyar, Fucsovics Márton nyerte meg a győri meghívásos tenisztornát, amelyen hat hazai férfi játékos mérkőzött meg egymással. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a 2020-as Forma-1-es idény utolsó versenyét, az Abu-Dzabi Nagydíjat.