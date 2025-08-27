Keresés

Belföld

A kormányszóvivő is reagált a sokkoló gyilkosságra

2025. augusztus 27., szerda 16:42 | MTI

Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen? - tette fel a kérdést a kormányszóvivő szerdán a Facebook-oldalán.

  • A kormányszóvivő is reagált a sokkoló gyilkosságra

Vitályos Eszter "Ébredj, Európa!" felszólítással közzétett bejegyzésében egy újabb gyilkosságról írt: egy 17 éves lányt szurkált agyon Hollandiában egy migráns, aki korábban több más nőt is zaklatott.

Hozzátette: ez a gyilkosság nem kivétel, ez a következmény.

"Ez a következménye az elhibázott és tudatos brüsszeli bevándorláspárti politikának, a nyitott határoknak. A brüsszeli vezetők felelőtlen döntései életekbe kerülnek"

- közölte.

Hozzátette: éppen tíz éve, hogy "Brüsszel megnyitotta a kapukat a migránsok tömegei előtt, és ahol a migránsok nagy számban megjelentek, ott mindennapossá vált az erőszak, a bántalmazás, a késelés, a gyilkosság".

"Magyarországon csak azért nem történt meg ez, mert a nemzeti kormány következetesen megvédi a határokat, elutasítja a migránsok beengedését és betelepítését. Akkor is, ha ezért folyamatos támadás célpontjai vagyunk Brüsszel és a Soros-hálózat részéről" - fogalmazott a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter kiemelte:

"ahogy egy brüsszeli bábkormány kerülne hatalomra, Magyarországon is végrehajtanák a migránsok betelepítését".

"A Tisza-Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik" - jegyezte meg.

A kormányszóvivő azt írta: "az elmúlt hetekben megtudhattuk, hogy a Tiszánál már Soros emberei terjesztik a brüsszeli migránspaktumot".

"Magyar Péter migrációs szakértője azt hirdeti a Tisza rendezvényein, hogy a migráció alapjog, s határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást.

Dávid Dóra, a Tisza Soros-embere már az elején megmondta, hogy mi a megrendelés feléjük: +Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit!+" - tette hozzá Vitályos Eszter.

A politikus hangsúlyozta, amíg nemzeti kormány van, a magyar emberek akaratát fogják érvényesíteni: a magyarok többször világossá tették, hogy nem kérnek a migránsokból; nem kérünk a no-go zónákból, a nők elleni tömeges erőszakból!"

Nem leszünk bevándorlóország!" - zárta bejegyzését a kormányszóvivő.

Liza emlékére

Liza emlékére

Liza emlékére

Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzetben megjelent írása arra reagálva, hogy döbbenetes gyilkosság sokkolta Hollandiát. Az elkövető egy 22 éves migráns.
