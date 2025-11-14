A kormánypártoknak kedveztek a washingtoni tárgyalások + videó

Közben a Tisza Párthoz köthető közgazdász azt követeli, hogy a nyugdíjasok maguktól mondjanak le a nyugdíj egy részéről.

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.