A kormánypártok októberi fölényét az utcán és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja

A központ elemzése szerint a botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is.

Azt írták, a választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz-KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. "Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nemcsak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával" - tették hozzá.

Beszámoltak arról is, hogy a nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a "stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa."

"Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz-KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is" - fejtették ki.

Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint a Tisza Párt óriási hibát követett el, azzal, hogy a Tisza Világ applikáció fejlesztése mögött az ukrán hadsereghez közel álló PettersonApps elnevezésű cég állhatott, és az applikációból csaknem húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki.

Kitértek arra, hogy a Tisza Párt személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóemelési terveinek szeptemberi lelepleződése után a párt egyes politikusai és szakértői a hosszú évek óta stabil és értékálló nyugdíjakkal kapcsolatban is olyan kijelentéseket tettek, amelyek aligha találkoznak a választók nagy többségének preferenciáival.

Hozzátették: a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, csökkentené a családi adókedvezményeket, megemelné a társasági adót, csökkentené a kis-és közepes vállalkozások támogatását és az egyházakra valamint sportra jutó összegeket is, továbbá kivezetné a bankadót, a "humbugnak" tartott rezsicsökkentést megszüntetné, ahogy a 13. havi nyugdíjat és a Nők 40 programot is.

A központ hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP - amellett, hogy elutasította a Tisza Párt környezetéből kiszivárgott megszorításokra vonatkozó terveket - fokozatosan hajtja végre a legnagyobb adócsökkentési reformot Európában.

Jelezték azt is, hogy október hónap fizikai mozgósítási versenyt is teremtett, a pártok az utcára szólították szimpatizánsaikat. A kommunikációs összecsapást végül a Belügyminisztérium közzétett adatai zárták le, amelyek szerint a telefonos cellainformációk alapján a Békemenet résztvevői nagyjából kétszer akkora számban mozdultak meg, mint Magyar Péter szimpatizánsai -írták.

A kormánypártok októberi fölényét nemcsak az utcán mutatott és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja, hanem az Alapjogokért Központ pártpreferencia-kutatása is, amely szerint stabilan vezet a Fidesz-KDNP az erős kampánystart után - húzták alá. Hozzátették: a jobboldali erők országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna.

Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint október hónap nemzetközi szempontból legmeghatározóbb eseménye talán a globális béketörekvések megerősödése volt. Sokak meglepetésére október 13-án került sok a Közel-Keleten zajló háború lezárását eredményező egyiptomi békecsúcsra, amelyen Donald Trump amerikai elnök meghívására Orbán Viktor is részt vett - írták, jelezve: az Egyesült Államok elnöke Budapesten tarthatja következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.

