Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A kormánypártok októberi fölényét az utcán és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja

2025. november 04., kedd 13:45 | MTI
Alapjogokért Központ Fidesz-KDNP Magyar Péter Tisza Párt adatszivárgási botrány sorkatonaság bevezetése nyugdíjcsökkentésre vonatkozó tervek

A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz-KDNP nyerte meg, míg Magyar Péterék vesszőfutása tovább folytatódott a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik miatt - közölte az Alapjogokért Központ kedden az MTI-vel.

  • A kormánypártok októberi fölényét az utcán és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja

A központ elemzése szerint a botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is.

Azt írták, a választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz-KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. "Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nemcsak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával" - tették hozzá.

Beszámoltak arról is, hogy a nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a "stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa."

"Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz-KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is" - fejtették ki.

Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint a Tisza Párt óriási hibát követett el, azzal, hogy a Tisza Világ applikáció fejlesztése mögött az ukrán hadsereghez közel álló PettersonApps elnevezésű cég állhatott, és az applikációból csaknem húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki.

Kitértek arra, hogy a Tisza Párt személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóemelési terveinek szeptemberi lelepleződése után a párt egyes politikusai és szakértői a hosszú évek óta stabil és értékálló nyugdíjakkal kapcsolatban is olyan kijelentéseket tettek, amelyek aligha találkoznak a választók nagy többségének preferenciáival.

Hozzátették: a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, csökkentené a családi adókedvezményeket, megemelné a társasági adót, csökkentené a kis-és közepes vállalkozások támogatását és az egyházakra valamint sportra jutó összegeket is, továbbá kivezetné a bankadót, a "humbugnak" tartott rezsicsökkentést megszüntetné, ahogy a 13. havi nyugdíjat és a Nők 40 programot is.

A központ hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP - amellett, hogy elutasította a Tisza Párt környezetéből kiszivárgott megszorításokra vonatkozó terveket - fokozatosan hajtja végre a legnagyobb adócsökkentési reformot Európában.

Jelezték azt is, hogy október hónap fizikai mozgósítási versenyt is teremtett, a pártok az utcára szólították szimpatizánsaikat. A kommunikációs összecsapást végül a Belügyminisztérium közzétett adatai zárták le, amelyek szerint a telefonos cellainformációk alapján a Békemenet résztvevői nagyjából kétszer akkora számban mozdultak meg, mint Magyar Péter szimpatizánsai -írták.

A kormánypártok októberi fölényét nemcsak az utcán mutatott és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja, hanem az Alapjogokért Központ pártpreferencia-kutatása is, amely szerint stabilan vezet a Fidesz-KDNP az erős kampánystart után - húzták alá. Hozzátették: a jobboldali erők országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna.

Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint október hónap nemzetközi szempontból legmeghatározóbb eseménye talán a globális béketörekvések megerősödése volt. Sokak meglepetésére október 13-án került sok a Közel-Keleten zajló háború lezárását eredményező egyiptomi békecsúcsra, amelyen Donald Trump amerikai elnök meghívására Orbán Viktor is részt vett - írták, jelezve: az Egyesült Államok elnöke Budapesten tarthatja következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz vezetővel.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Izzik a levegő Marics Peti és Lengyel Johanna között – A rajongók szerint több van köztük, mint barátság

Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

„Pszichopata ex, aki mindenhova követ” – Előkerült ÉNB Alexa! Brutálisan beleállt volt szerelmébe...

Ettől az egy hozzávalótól lesz a tökéletes, krémes a rántotta

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

További híreink

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
2
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
3
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
4
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
7
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
8
Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom
9
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!