A kormánypártok magabiztosan kezdtek: Miért folytatódik a Tisza Párt zuhanása? + videó

Alapjogokért Központ: A FIDESZ-KDNP magabiztosan nyerte a szeptembert! A kutatóintézet szerint a kormánypártok megítélésére az Otthon Start Program hatott pozitívan, míg a Tisza Párt a nyári zuhanás és a botrányok miatt még gyengébb helyzetbe került. Dornfeld László vezető elemzővel beszélgetünk arról, miért folytatódik a Tisza Párt mélyrepülése!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.