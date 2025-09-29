A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péterék hülyének nézik a választókat + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Hülyének nézik az embereket. És aztán egymás között bevallják, hogy majd a választás után mindent lehet. Ez az egyik út, amiből a magyar emberek választanak. Egyébként az a minden, amit az imént fölsoroltam, hogyhogy nem véletlen a brüsszeli elvárásnak megfelelő követelések, és hogyhogy nem újra nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát. Ez az egyik út, ami előttünk áll, a másik meg a szuverenista magyar út Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, mondom, Otthon Starttól az édesanyák adómentességével bezárólag."