Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péterék hülyének nézik a választókat + videó

2025. szeptember 29., hétfő 15:00 | HírTV

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt politikájának ellentmondásaira hívta fel a figyelmet.

  • A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péterék hülyének nézik a választókat + videó

Menczer Tamás: "Hülyének nézik az embereket. És aztán egymás között bevallják, hogy majd a választás után mindent lehet. Ez az egyik út, amiből a magyar emberek választanak. Egyébként az a minden, amit az imént fölsoroltam, hogyhogy nem véletlen a brüsszeli elvárásnak megfelelő követelések, és hogyhogy nem újra nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát. Ez az egyik út, ami előttünk áll, a másik meg a szuverenista magyar út Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, mondom, Otthon Starttól az édesanyák adómentességével bezárólag."

További híreink

Izzasztó kvíz: Ön mennyire ismeri a magyar sztárokat?

Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val

Margot Robbie körmeit akarja mindenki: ez az új minimalista trend

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Mi történik? Gyermeke neve miatt darabokra tépik Tuvic Szandit!

Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja

A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó

Így tisztíthatod meg a sütőt egyszerűen, zsíroldó használata nélkül!

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

További híreink

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Robbantásos merényletekhez toboroznak szőke, „tipikus svéd" lányokat a bűnbandák a skandináv országban + videó

Vérfürdő Southportban: hajóról lőtték szét a vízparti bárt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
3
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról
4
A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó
5
Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val
6
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
7
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
8
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
9
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
10
Vezérkari főnök: Nem repült magyar felségjelzésű drón az ukránok által említett térségben + videó

Legfrissebb híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

 Percek alatt elterjedt a hír: a keresésben részt vevő önkéntesek megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves lány élettelen testét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Bár a rendőrség azonnal lezárta a területet és azonosította a ruházata alapján a fiatal nőt, a keresők között egy sokkoló információ is azonnal kiszivárgott. Kaszás Nikolett halálának körülményei ugyanis brutális fordulatot vettek: a holttest mellett talált tárgy egyértelműen arra utalt, hogy a lány vélhetően nem túrázni indult...

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!