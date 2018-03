A kormánypárt hívei szerint a korrupciónál van fontosabb kérdés is

KÜLÖN KÉRHETTE A 800 MILLIÓS AJÁNDÉKOT KÓSA LAJOS ATTÓL A CSENGERI NÕTÕL, AKI 4,3 MILLIÁRD EURÓ KEZELÉSÉVEL BÍZTA MEG. AZ ALKOTMANYVÉDELMI HIVATALLAL TISZTÁZNÁ KÓSA LAJOS SZÁMLAKEZELÉSI ÜGYÉT A JOBBIK. DK: A KÓSA LAJOS ÜGYVÉDJÉHEZ KÖTHETÕ DIÁKVÁLLALKOZÁSOK JÁRTAK A LEGJOBBAN A CZEGLÉDY CSABA ELLENI ELJÁRÁSSAL. IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIK JELÖLTJÉNEK VAN A LEGTÖBB ESÉLYE LEGYÕZNI A FIDESZT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. TÖBB MINT SZÁZ PLAKÁTJÁT MEGRONGÁLTÁK SZABÓ TÍMEÁNAK ÓBUDÁN, A PÁRBESZÉD FELJELENTÉST TESZ. MEGFENYEGETTE AZ ELLENZÉKET ORBÁN VIKTOR A BÉKEMENETESEK ELÕTT TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN. ORBÁN AZT ÍGÉRTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN "ELÉGTÉTELT FOG VENNI MIND ERKÖLCSI, MIND POLITIKAI, MIND JOGI ÉRTELEMBEN". KARÁCSONY GERGELY: ORBÁN VIKTOR MEGFENYEGETTE A VÁLTOZÁST AKARÓ EMBEREKET. VONA GÁBOR: UTOLJÁRA GRÓSZ KÁROLY FENYEGETTE MEG A MAGYAROKAT. 12 PONTTAL KÉSZÜLT A JOBBIK ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE VONA GÁBOR. A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE 21. SZÁZADI OKTATÁST, ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT ÉS BÉRUNIÓT ÍGÉRT KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN. ÜNNEPI BESZÉDÉBEN GYURCSÁNY FERENC TÁRGYALNI HÍVTA A JOBBIKOT ÉS A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTOT VASÁRNAP DÉLUTÁNRA. A JOBBIK VÁLASZÁBAN JELEZTE: NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁSON. GYURCSÁNY AZT IS BEJELENTETTE, HOGY VISSZALÉPTETI A DK JELÖLTJÉT SZÉL BERNADETT JAVÁRA. SZÉL BERNADETT: HA NEM FOGUNK ÖSSZE, A FIDESZ MINDENKIRE SORT KERÍT. DK: SIKER, HOGY AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS AZ LMP HAJLANDÓ TÁRGYALNI. MERKEL: NEM NYOMÁSGYAKORLÁSSAL KELL LÉTREHOZNI AZ ÚJ EU-S MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT. MOGHERINI: AZ EU TÖRETLENÜL ELKÖTELEZETT UKRAJNA SZUVERENITÁSA ÉS TERÜLETI INTEGRITÁSA MELLETT. KÉMGYILKOSSÁG - KREML: MEGBOCSÁTHATATLAN PUTYIN EMLEGETÉSE AZ INCIDENSSEL KAPCSOLATBAN. LENGYEL ÉS NÉMET KÜLÜGYMINISZTER: A TÁMADÁS NEM MARADHAT KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL. SCOTLAND YARD: ÚJABB OROSZ ÜZLETEMBERT ÖLTEK MEG NAGY-BRITANNIÁBAN, GYILKOSSÁGKÉNT KEZELIK NYIKOLAJ GLUSKOV HALÁLÁT. NÉMET LAP: MEGGYILKOLTA BARÁTNÕJÉT EGY ELUTASÍTOTT AFGÁN MENEDÉKKÉRÕ NÉMETORSZÁGBAN. OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS - MOSZKVA: KIJEV MEGSÉRTI NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIT A KÉPVISELETI SZAVAZÁS AKADÁLYOZÁSÁVAL. LEGALÁBB HAT HALOTTJA VAN A MIAMIBAN ÖSSZEDÕLT FELÜLJÁRÓNAK, MÉG KERESIK A TÚLÉLÕKET. MAGYAR RENDSZÁMÚ AUTÓKAT RONGÁLTAK MEG ISMERETLENEK PÉNTEK ÉJJEL BEREGSZÁSZON. UTCAI ÖSSZECSAPÁS VOLT MADRIDBAN EGY AFRIKAI UTCAI ÁRUS HALÁLA MIATT, MEGSÉRÜLT 16 RENDÕR ÉS 4 CIVIL. NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁG: AGGÁLYOS, HOGY A FÜLÖP-SZIGETEK FELMONDTA TAGSÁGÁT. MEGVÁLASZTOTTA A BAJOR TARTOMÁNYI GYÛLÉS MINISZTERELNÖKNEK MARKUS SÖDERT, A CSU POLITIKUSÁT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT VILLAMOS KÖLNBEN, TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK. IZRAELI FIATALOKAT GÁZOLT EL EGY PALESZTIN FÉRFI CISZJORDÁNIÁBAN. AMERIKAI DIPLOMATÁK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZÕ KUBAI DZSIHADISTÁT TARTÓZTATTAK LE KOLUMBIÁBAN. LEZUHANT EGY AMERIKAI KATONAI HELIKOPTER IRAKBAN, EGYELÕRE NEM TUDNI ÁLDOZATOKRÓL. AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER SZERINT IRÁN PÉNZZEL AVATKOZIK BE AZ IRAKI VÁLASZTÁSBA. THAIFÖLD ÉS MALAJZIA EGYÜTT ÉPÍT FALAT KÖZÖS HATÁRUKON. METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT: SZOMBATON MÁR NEMCSAK ESÕ, ÓNOS ESÕ, HANEM KOMOLY HAVAZÁS, HÓFÚVÁS IS VÁRHATÓ. HARMADFOKÚ VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI KÉSZÜLTSÉGET RENDELTEK EL A BALATONNÁL. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT A 25-ÖS FÕÚTON, EGER ÉS SZARVASKÕ KÖZÖTT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK, AZ UTAT LEZÁRTÁK. KÉT HOLTTESTET TALÁLTAK SZENTENDRÉN, A RENDÕRSÉG NEM ZÁRTA KI AZ IDEGENKEZÛSÉGET. ORFK: SZOMBATTÓL KIEMELTEN ELLENÕRZI A BIZTONSÁGI ÖVEK HASZNÁLATÁT A RENDÕRSÉG.