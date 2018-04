A kormányfüggetlen Budapest Beacon portál is búcsúzik

A MAGYAR NEMZET RENDKÍVÜLI LAPSZÁMMAL MÉG EGYSZER MEGJELENIK SZOMBATON - HVG.HU "KÜZDÜNK, UTOLSÓ LÉLEGZETÜNKIG" ÍRTA FACEBOOK-POSZTJÁBAN A LAP FÕSZERKESZTÕJE. A VIDÉKI VÁROSOKBAN IS FOLYAMATOS TÜNTETÉSEKRE KÉSZÜLÜNK - NYILATKOZTA A SZOMBATI BUDAPESTI TÜNTETÉS FÕSZERVEZÕJE HOMMONAY GERGELY. IDEIGLENES TÉRFIGYELÕ KAMERÁKKAL PAKOLTÁK TELE A KOSSUTH TÉR KÖRNYÉKÉT A SZOMBATI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS ELÕTT - 444.HU NÉV SZERINT LISTÁZZÁK A KORMÁNY ÁLTAL SOROS-BÉRENCNEK TARTOTT EMBEREKET A KORMÁNYKÖZELI FIGYELÕBEN, HALOTTAK IS VANNAK A LISTÁN. ELÍTÉLI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE A MAGYAR KORMÁNY CIVIL TÁRSADALMAT MEGFÉLEMLÍTÓ LISTÁZÁSÁT NOL. CHIKÁN ATTILA: SZOMORÚ ÉS FENYEGETÕ, HOGY AKADÉMIKUSOKAT ÉS CIVILEKET LISTÁZNAK, AKIK NEM IS POLITIZÁLNAK. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: AZ ILYEN MEGBÉLYEGZÕ LISTÁK „KILÖVÉSI ENGEDÉLYT” JELENTENEK A RAJTUK SZEREPLÕKRE. AMNESTY INTERNATIONAL: NEM FÉLÜNK, ÉS BÁRMIVEL PRÓBÁLKOZNAK, NEM FOGUNK MEGHÁTRÁLNI. A CEU MEGFÉLEMLÍTÉSNEK NEVEZI A FIGYELÕ LISTÁZÁSÁT. DELEGÁLTAK TUCATJAI SZÁMOLTAK BE TURISTAKÉNT VISELKEDÕ, MAGYARUL NEM TUDÓ, TOLMÁCSRA SZORULÓ SZAVAZÓKRÓL. ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT KÖVETELIK A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL A PEST MEGYEI SZOCIALISTÁK A SOK CSALÁSGYANÚS ESET MIATT 24.HU. A SZAKEMBEREK SZERINT AZ ÚJABB FIDESZES KÉTHARMAD UTÁN NEHEZEBB LESZ A KORRUPCIÓT FELDERÍTENI. NEM TART A BÍRÓI FÜGGETLENSÉG CSORBULÁSÁTÓL A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET ELNÖKE. A MIGRÁNSELLENES KAMPÁNY ALATT IS FOGADOTT BE MENEKÜLTEKET AZ ÁLLAM, A 477 KÉRELEM 40 SZÁZALÉKÁT BÍRÁLTÁK EL POZITÍVAN. TIBORCZ ISTVÁN: AZ ELIOS ÜGYBEN Õ KERESTE AZ OLAF-OT, DE VÉGÜL NEM HALLGATTÁK KI HVG. EGY DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY AZ OLAF LEHETÕSÉGET ADOTT ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK A REAGÁLÁSRA 24.HU. A MINISZTÉRIUMOK ÉS A JEGYBANK IS HÁRÍT KÓSA LAJOS 1300 MILLIÁRDOS BOTRÁNYA ÜGYÉBEN, SZERINTÜK NINCS KÓSA-ÜGY. KÚRIA: JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG KIHÁTRÁLNI BUDAPEST FIDESZES VEZETÉSE SIMICSKA LAJOS REKLÁMCÉGÉVEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSBÓL. MÉG KÁPOLNA IS ÉPÜL A 10 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLÕ SZEGEDI FUTBALLSTADIONBAN. GUARDIAN: A KÖZMÉDIA TÖBB MUNKATÁRSA - NÉVTELENÜL - ELISMERTE, HOGY FÉLELEMKELTÕ, BEVÁNDORLÁS-ELLENES KAMPÁNYBAN VETTEK RÉSZT. KEZDEMÉNYEZI A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL A BELGA CSU ELNÖKE. A EURÓPAI PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA JAVASOLJA, HOGY ÉLESÍTSÉK A 7-ES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A 7-ES CIKKELY MAGYARORSZÁG UNIÓS SZAVAZATI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT IS JELENTHETI. ÚJBÓL ELUTASÍTOTTA JORDI SÁNCHEZ KATALÁN ELNÖKJELÖLT SZABADLÁBRA HELYEZÉSI KÉRELMÉT A SPANYOL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. VLAGYIMIR PUTYIN, OROSZ ELNÖK IS GRATULÁLT ORBÁN VIKTOR VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉNEK. A VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET MEGERÕSÍTETTE, HOGY EGY SZOVJET FEJLESZTÉSÛ MÉREGANYAGOT HASZNÁLTÁK SZERGEJ SZKRIPAL KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRE. AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG KÉTELKEDIK A JULIJA SZKRIPAL NEVÉBEN KÖZZÉTETT NYILATKOZAT VALÓDISÁGÁBAN. AZ EU MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ EMBERI JOGSÉRTÉSEK MIATT IRÁNNAL SZEMBEN ELRENDELT SZANKCIÓIT. KÉT ÉVES MÉLYPONTRA ZUHANT A RUBEL, MIUTÁN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJABB SZANKCIÓKAT VETETT KI OROSZ OLIGARCHÁK ELLEN. TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET - ISMÉT CSAKNEM SZÁZ EMBER ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT. LEGKEVESEBB TIZENHAT EMBER MEGHALT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN HARCOLÓ FEGYVERESEK TEMETÉSÉN ELKÖVETETT ROBBANTÁSBAN. IZRAELI VADÁSZGÉPEK CSAPÁST MÉRTEK A HAMÁSZ EGY GÁZAI KATONAI TÁBORÁRA. AUTÓ ÉS MOTOROS ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST XIX. KERÜLETÉBEN A TÖRÖK UTCA ÉS AZ ÜLLÕI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN. AZ ÜLLÕI ÚT ÉRINTETT SZAKASZÁT LEZÁRTÁK, FORGALOMELTERELÉSRE KELL SZÁMÍTANI - POLICE.HU KÉTMILLIÁRDOS CSALÁS ÉS SIKKASZTÁS MIATT 12 ÉVRE ÍTÉLTEK EGY EBESI FÉRFIT. GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTÁK KI AZT A FÉRFIT, AKI A MEGALAPOZOTT GYANÚ SZERINT KÉT VEVÕNEK IS ÉRTÉKESÍTETTE DEBRECENI LAKÁSÁT.