A kormányfő szerint csak egy új vezetés hozhat változást

2018. NOVEMBER 15., CSÜTÖRTÖK GULYÁS GERGELY: A SOK TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNY MIATT A KORMÁNY HIVATALOSAN IS KÉRDÉSEKKEL FORDUL AZ EU-HOZ ÉS AZ ENSZ-HEZ A MIGRÁNSKÁRTYÁK ÜGYÉBEN KORMÁNYINFÓ. A STABILITÁS A LEGFONTOSABB DOLOG A VILÁG MAGYARSÁGÁNAK MONDTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS ÜLÉSÉN. VARGA MIHÁLY: WEKERLE SÁNDOR MÉLYEN ELKÖTELEZETT VOLT MAGYARORSZÁG FELEMELÉSE MELLETT. FIDESZ: FELHÁBORÍTÓ, HOGY A "SOROS-SZERVEZETEK" A TÖRVÉNYEK MEGKERÜLÉSÉRE BUZDÍTJÁK A MIGRÁNSOKAT. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA A MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJÁRA EMLÉKEZÉSSEL KEZDI MUNKÁJÁT, MAJD KILENC ELÕTERJESZTÉS ÁLTALÁNOS VITÁJÁT BONYOLÍTJA LE. ORBÁN BALÁZS: A MAGYAR BEVÁNDORLÁSPOLITIKA MIATT VIZSGÁLÓDIK A VELENCEI BIZOTTSÁG. FÜLÖP ATTILA: BIZTOSÍTJÁK A FÉRÕHELYEKET A HAJLÉKTALANOKNAK, A KIHASZNÁLTSÁG ORSZÁGOS SZINTEN 75 SZÁZALÉKOS. MACEDÓN KEZDEMÉNYEZÉSRE TELEFONON EGYEZTETTET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER NIKOLA DIMITROV MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTERREL. SZIJJÁRTÓ: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK MENEKÜLTSTÁTUSZ IRÁNTI KÉRELME NEM POLITIKAI, HANEM JOGI KÉRDÉS. MSZP: MI ALAPJÁN JÁR A VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕNEK VIP MENEDÉKKÉRÕ STÁTUSZ? A POSTA MEGKEZDTE A NYUGDÍJPRÉMIUMOK KÉZBESÍTÉSÉT A 2,5 MILLIÓ NYUGDÍJASNAK - JELENTETTE BE RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. EDDIG 340 EZER TONNA TISZTÍTOTT RÉPA KERÜLT BE A KAPOSVÁRON ÜZEMELÕ EGYETLEN MAGYARORSZÁGI CUKORGYÁRBA. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕHÖZ INTÉZETT LEVÉLBEN KÖSZÖNTÖTTE A LENGYELEKET FÜGGETLENSÉGÜK VISSZASZERZÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN. KÖVÉR LÁSZLÓ: MINDEN KORÁBBINÁL NAGYOBB HATÁSSAL LEHET AZ UNIÓ JÖVÕJÉRE A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS. THERESA MAY: "VAGY EZ A MEGÁLLAPODÁSTERVEZET LESZ, VAGY NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS, ESETLEG BREXIT SEM" MONDTA A BRIT ALSÓHÁZBAN. BIZALMATLANSÁGI SZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZETT THERESA MAY ELLEN A BRIT KONZERVATÍV PÁRT KEMÉNYVONALAS CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE. NAGY-BRITANNIA MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETE SZERINT TOVÁBBRA IS STABIL A SZIGETORSZÁGBAN DOLGOZÓ MAGYAROK HELYZETE. LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL DOMINIC RAAB BRIT BREXIT-ÜGYI MINISZTER, MERT NEM TUDJA "JÓ LELKIISMERETTEL" TÁMOGATNI A KORMÁNY TERVEZETÉT. AZ ANGOL FONT ZUHANÁSBA VÁLTOTT MIUTÁN DOMINIC RAAB BREXIT-ÜGYI MINISZTER BEJELENTETTE A LEMONDÁSÁT. LEMONDOTT ESTHER MCVEY MUNKA- ÉS NYUGDÍJÜGYI MINISZTER IS, SZINTÉN A SZÁMÁRA ELFOGADHATATLAN BREXIT FELTÉTELEK MIATT. RENDKÍVÜLI CSÚCSÉRTEKEZLETET TARTANAK NOVEMBER 25-ÉN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL - JELENTETTE BE DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE. EP: AZ EU-BÓL SZÁRMAZÓ FEGYVEREK SÚLYOSBÍTJÁK A JEMENI KONFLIKTUST, EZÉRT AZ UNIÓS FEGYVEREXPORT SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSE SZÜKSÉGES. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG NÖVELI KATONÁI SZÁMÁT A KFOR-BAN. SZIJJÁRTÓ: TÁMOGATNI KELL A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOKAT A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTÁSÁBAN. GÖRÖG MENEKÜLTÜGYÉRT FELELÕS MINISZTER: MINTEGY 74 EZER MENEDÉKKÉRÕ TARTÓZKODIK JELENLEG GÖRÖGORSZÁGBAN. LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖKÖT A PARLAMENT FELSÕHÁZA. FEHÉR HÁZ: LANA MARKS DIVATTERVEZÕT JELÖLTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉL-AFRIKAI NAGYKÖVETÉNEK DONALD TRUMP. MENESZTETTÉK A FEHÉR HÁZBÓL MIRA RICARDELT, A NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ HELYETTESÉT AZUTÁN, HOGY MELANIA TRUMP SZORGALMAZTA ELBOCSÁTÁSÁT. BELGIUM IS KILÉPHET AZ ENSZ MIGRÁCIÓS PAKTUMÁBÓL - ÍRJA A LE SOIR NAPILAP. BENKÕ TIBOR: KÖZÖS EURÓPAI HARCCSOPORTOT HOZNAK LÉTRE A V4-EK NYILATKOZTA A V4-EK BIZTONSÁGPOLITIKAI TANÁCSKOZÁSA UTÁN. A KALIFORNIAI TÛZVÉSZNEK MÁR 58 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, A HATÓSÁGOK TOVÁBBI 200 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. SZAÚDI KÜLÜGYMINISZTER: NEM SZABAD ÁTPOLITIZÁLNI A SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN MEGGYILKOLT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉT. A MINISZTER ELUTASÍTOTTA A NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOT, MERT A GYILKOSSÁGI ÜGY A SZAÚDI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA TARTOZIK. A SZAÚDI ÜGYÉSZSÉG HALÁLBÜNTETÉST KÉRT ÖT VÁDLOTTRA A MEGGYILKOLT DZSAMÁL HASOGDZSI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ HALÁLA MIATTI PERBEN. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMA PEDIG SZANKCIÓKKAL SÚJTOTT TIZENHÉT SZAÚDIT A GYILKOSSÁGI ÜGYBEN JÁTSZOTT SZEREPÜKÉRT. ÉLES VITÁT VÁLTOTT KI A BUKARESTI PARLAMENTBEN ROMÁNIA UNIÓS ELMARASZTALÁSA. ENSZ: CIVILEK EZREI REKEDTEK AZ ISZLÁM ÁLLAM URALTA, HEVES LÉGICSAPÁSOK SÚJTOTTA TERÜLETEN. TÖBB EZER HÁZAT PUSZTÍTOTT EL AZ ÁRVÍZ KÍNA DÉLNYUGATI FELÉN - MTI. TIZENNÉGY ÉVET KAPOTT AZ AZ OROSZ FÉRFI, AKI TAVALY FÉLTÉKENYSÉGBÕL BALTÁVAL LECSAPTA FELESÉGÉNEK MINDKÉT KÉZFEJÉT. ELKÉSZÜLT A VILÁG ELSÕ "FORDÍTOTT" HOTELJE KÍNÁBAN, AMELY LEFELÉ 88 MÉTER MÉLYEN EGY SZAKADÉKBA ÉPÜLT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: FÁNAK ROHANT ÉS KIGYULLADT EGY AUTÓ VAS MEGYÉBEN CELLDÖMÖLK ÉS MESTERI KÖZÖTT, A VEZETÕ A HELYSZÍNEN MEGHALT. EMBERKERESKEDELEMMEL IS GYANÚSÍTJÁK AZ INGATLANCSALÁSI ÜGY EGYIK SZEREPLÕJÉT. SZALMONELLÁVAL SZENNYEZETT PIZZA FÛSZERKEVERÉKET HÍVOTT VISSZA A LIDL. MÁV: MÁJUS KÖZEPÉIG PÓTLÓBUSZOK KÖZLEKEDNEK KISKÖRE ÉS ABÁDSZALÓK, ILLETVE KISÚJSZÁLLÁS KÖZÖTT. CSÖKKENT A LÉGSZENNYEZETTSÉG, MÁR NEM VESZÉLYES VAGY EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ MINÕSÉGE A SZÁLLÓ POR KONCENTRÁCIÓ MIATT. SZOMBATTÓL HÉTVÉGENKÉNT CITY-TROLI NEVÛ ÚJ TROLIBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK A FÕVÁROSI FÕVÁM TÉR ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT.