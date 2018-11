A kormány visszautasítja, hogy politikai szempontok szerint oszt támogatásokat

A kultúrába áramló társasági adóval kapcsolatos visszaélések közismertek – ezt a pécsi színházigazgató is megerősítette. A probléma azután került újra felszínre, hogy a kormány bejelentette: jövőre megszűnik a kultúra taotámogatási lehetősége.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Közös a szakmának a véleménye, hogy ezt meg kell reformálni, mert elképesztő mennyiségű minőségi visszaélések történtek a taóval kapcsolatban. Tehát a szakma részéről is közös akarat, hogy ez változzon meg. Aztán, hogy mit hoz a változás, az egy másik kérdés” – mondta Rázga Miklós, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az eddigi ráfordítások nem csökkennek. Döntés még nincs arról, hogy a tao kivezetése utáni új támogatási rendszerben hogyan osztják majd a pénzt, arra vonatkozó javaslat viszont van, hogy világos szempontok mentén, pályáztatás útján a kulturális államtitkárság döntsön a támogatások odaítéléséről. Gulyás Gergely szerint nem büntetik majd a kormánnyal szemben kritikus művészeti csoportokat.

„Mi semmilyen kultúrharcban nem vagyunk érdekeltek, semmilyen kultúrharcot nem támogatunk, sőt én azt kifejezetten károsnak tartom még akkor is, hogyha ilyen kezdeményezések adott esetben a mi oldalunkon is voltak, vagy a mi oldalunkhoz kötődő személyek által is elhangoztak. Egyébként pedig a kulturális támogatás nem politikai alapon történik, bár mindig is politikai viták tárgya lesz, ezzel nem tudunk mit tenni” – fejtette ki az kancelláriaminiszter.

Az Országgyűlés kulturális bizottságának fideszes alelnöke is visszautasította azokat a kritikákat, miszerint politikai célokat szolgál majd az új forráselosztás. L. Simon László szerint azért kell teljesen újraszabni a támogatási rendszert, mert a problémák kiküszöbölése érdekében tett intézkedések csak részben jelentettek megoldást.

„Fekete államtitkár úrék dolgoznak ezen a koncepción és én úgy tudom, hogy november elejére egy szakmai tanácskozást is összehívott már. Több körben fogja ezt megtenni. Azért tudok róla, mert az elsőre engem is meghívott, ahol a nagyobb színházaknak, közszolgálati tevékenységet ellátó intézmények vezetői lesznek ott, tehát zajlik az egyeztetés is” – mondta L. Simon László.

2017-ben körülbelül 40 milliárd forintnyi taotámogatásban részesültek a kulturális intézmények. A mecénás cégek dönthették el, hogy mely művészeti csoportot mennyivel támogassák. A forráselosztás új módjáról már a következő kormányülésen dönthetnek.