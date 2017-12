A kormány szerint semmi gond nincs a civiltörvénnyel

Az igazságügyi államtitkár szerint a magyar törvény nem sérti sem az uniós, sem pedig a nemzetközi jogot - erről levelet is küldtek az EB-nek. A magyar szabályozás szerint a civil szervezeteknek be kell jelenteniük a külföldi támogatást, nagyobb összeg esetén a támogató személyét és székhelyét is.

Völner Pál szerint ugyanakkor nem igazak azok a felvetések, amelyek szerint orosz mintára azt tervezik, hogy ügynökként tartanák nyilván a külföldről finanszírozott sajtót.