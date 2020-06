A kormány segíthet a főváros által lenullázott kerületeken

A koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi védekezés több tízezer ember életét mentette meg, ami nagy teljesítmény - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő hangsúlyozta: ha a jelek a járvány második hullámára utalnak, akkor a kormány nem fog habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket újra megtegye. Két hónap után először nincs halálos áldozata a koronavírusnak hazánkban. Mindössze 2 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4081 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma 932 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Jelentős változásokat eredményezett a veszélyhelyzet megszűnése, például eltörölték az idősek vásárlási idősávját - erről beszélt a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra kiemelte: a munka nem áll meg, a készültség marad, és továbbra is működik az Operatív Törzs, illetve a kórház parancsnoki rendszer is. Megrögzött hazudozó és sosem járt Németországban egészségügyi képzésre - ezt mondta a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában a baloldali kamuvideóban szereplő nő lánya. A most először megszólaló, de neve elhallgatását kérő asszony elmondta: édesanyja igazi neve Németh Gertrúd Aténé és mindössze általános iskolai bizonyítványa van. Már az ellenzéki pártokat is megosztja a baloldali álmentős kamuvideó. A Jobbik EP-képviselője híradónknak azt mondta: a készítőknek vállalniuk kellene a felelősséget, és bocsánatot kellene kérniük a félrevezetés miatt. Méltatlan és kicsinyes vitát folytat a főváros a Lánchíd felújítása körül - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a szükséges források a fővárosnál többszörösen rendelkezésre állnak, Tarlós István jelentős tartalékkal adta át az önkormányzatot. A főváros mindenképpen szeretné felújítani a Lánchidat, de a beruházást a Váralagút megújítása nélkül képzeli el, és az sem biztos, hogy a pesti oldali villamospálya-alagút felújítására is lesz pénze - nyilatkozta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. A baloldali pártok vállvetve mosdatják a főpolgármestert, aki bünteti a fideszes vezetésű kerületeket, mivel ott vonja meg leginkább a fővárosi fenntartású utak felújítására szánt összeget - állítják a városrészek polgármesterei. Egységes szemléletben készült új parkolási rendszerre van szükség a fővárosban, amely az első negyedórában ingyenes, azt követően pedig sávosan növekvő díjakat tartalmaz a belvárosban - mondta a főpolgármester a budapesti Városháza Facebook-oldalán. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azért tartja szükségesnek a progresszív díjazási rendszer bevezetését a belvárosban, hogy mindenki csak addig parkoljon, amíg az feltétlenül szükséges. A veszélyhelyzet megszűnése után, elegendő felkészülési időt biztosítva a június 27-i hétvégétől ismét a kamionstop általános szabályait kell alkalmazni - jelentette be pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett - nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. Újra megélénkült a mozgás a déli határszakaszon, ennek következtében egyre nagyobb a nyomás a magyar határkerítésnél, ezért a járványügyi készültséget a határokon továbbra is fenn kell tartani - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd közölte: a migránsok már nemcsak terrorfenyegetettségi és közbiztonsági kockázatot jelentenek az országnak, illetve Európának, hanem nagyon erős járványügyi veszélyt is. Meg kell akadályozni, hogy a koronavírus-járvány miatt újabb migrációs hullámok induljanak Európa felé - mondta a külgazdasági és külügyminiszter máltai látogatásáról beszámolva. Szervezett bűnözői csoport tagjait fogták el francia rendőrök Párizsban és Marseille-ben, akik hamis, lopott vagy elhagyott uniós személyi okmányokkal látták el az embercsempészeket és az illegális bevándorlókat - közölte az Europol. A NATO-tagállamok védelmi miniszterei kétnapos videókonferenciájuk alkalmával megerősítették azon álláspontjukat, hogy az Egyesült Államok katonai jelenléte Németországban nagyban hozzájárul Európa biztonságához. Világszerte 8 464 739 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 453 289, a gyógyultaké pedig 4 142 540 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Unió tagállamai további finanszírozást igényelhetnek a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz révén rendelkezésre álló 220 millió eurót kitevő forrásból az alapvető áruk, az orvoscsoportok és a koronavírussal fertőzött betegek szállításához. Június 21-től az osztrákok korlátozások nélkül utazhatnak Spanyolországba, illetve onnan vissza Ausztriába - közölte Alexander Schallenberg külügyminiszter. Ukrajnában ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírusos betegek száma, amely a járvány kitörése óta először haladta meg a 800-at. Aggasztónak nevezte Klaus Iohannis államfő, hogy Romániában ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzések száma, és arra kérte polgártársait: fegyelmezetten tartsák be a még érvényben lévő egyszerű, de nagyon fontos óvintézkedéseket. A vasárnapi szerbiai választásokon a szavazóknak ajánlott a maszk és a kesztyű viselése, valamint a megfelelő távolság betartása egymástól annak érdekében, hogy elkerüljék a tömeges koronavírus-fertőzéseket - hívták fel a figyelmet a szerb hatóságok. Montenegró a fertőzöttek számának növekedése miatt lezárta Boszniával közös határát. Belgiumban három iskolát újra be kellett zárni a tanulók körében előforduló koronavírusos esetek miatt. Karantén alá helyezték azt a tünetmentes koronavírus-fertőzött pakisztáni fiatalkorút, aki illegális migránsok csoportjával érkezett a dél-olaszországi partokra. Matteo Salvini, a Liga vezetője a kikötők azonnali újrazárását sürgette. Dánia június 27-től megnyitja a határait olyan európai országok állampolgárai előtt, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttek száma. Öt évre emelte a karanténintézkedések megsértéséért maximálisan kiszabható börtönbüntetést a chilei parlament. Izrael hagyjon fel az egyoldalú döntésekkel, és hagyja el a megszállt palesztin területeket - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikáért felelős főképviselője az Európai Parlament plenáris ülésén. Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetében ismét azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok bizonyos, de ki nem fejtett feltételek mellett „teljesen lekapcsolódhat" Kínáról. Kémkedés miatt vádat emeltek két kanadai állampolgár ellen Kínában. Az iraki külügyminisztérium felszólította Ankarát, hogy azonnal vonja ki csapatait az arab ország északi térségéből, ahova a török hadsereg a héten vonult be. Legkevesebb 13 ember életét vesztette, többen pedig eltűntek, mert földcsuszamlást okozott az özönvízszerű esőzés Elefántcsontparton, Abidjan egyik északi külvárosában - közölték a helyi hatóságok. Egy meg nem nevezett ország részéről kifinomult kibertámadás érte Ausztráliát az elmúlt hónapokban, és a támadások intenzitása az elmúlt időszakban fokozódott - jelentette be Scott Morrison ausztrál kormányfő. A Csongrádi Járásbíróság első fokon tíz hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta azt a balotaszállási asszonyt, aki autója mögé kötötte, majd kilométereken át vonszolta kutyáját tavaly nyáron. Halálra gázolt egy nőt egy tolató szemétszállító jármű Győrben - közölte a rendőrség. Enyhültek egyes járványügyi intézkedések a postákon: a maszk viselését továbbra is kérik, de már nem kell az ajtón kívül várakozni, a mai naptól visszaáll a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend. Bejelentette visszavonulását Szabó Gabriella háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és kilencszeres Európa-bajnok kajakos. A világbajnok Hollandia után Horvátország és Szerbia csapatát kapta csoportellenfélnek a magyar női kézilabda-válogatott a decemberi norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság sorsolásán. Decemberben rendezik meg a koronavírus-járvány miatt márciusban elhalasztott úszó országos bajnokságot.