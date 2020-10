A kormány nem támogatja a Karácsony-adó bevezetését

950 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 41 732 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 29 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1052 főre emelkedett, 12 628-an már meggyógyultak. Bár a koronavírus elleni védőoltás csak a közeljövőben várható, az influenza elleni védőoltást így is hasznos lehet beadatni, ami létezik gyerekek és felnőttek számára is - hívta fel rá a figyelmet az országos tisztifőorvos. Fontos, hogy a koronavírus-járvány második hullámában is visszataláljunk az összefogáshoz, a szolidaritás kifejezésének különböző formáihoz - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Ismét járnak iskolába a diákok a Kaposvári Táncsics Gimnáziumban, ahol korábban 145 diák és 29 dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív. A kormány kész fejlesztéseket és azok költségeit átvállalni a fővárostól, de nem támogatja az adóemelést és Budapest eladósítását - mondta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Cégeket üldözhet el és munkahelyeket szüntethet meg Karácsony Gergely főpolgármester adóemelésről szóló ötlete - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Tállai András szerint a megszorításnál jelenleg elképzelni sem lehet rosszabb intézkedést, a hatások pusztítóbbak lehetnek magánál a válságnál is. A Magyarország elleni brüsszeli támadások mögött a hazai ellenzék áll, az ő kottájukból játszanak - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Levélben tett fel kérdéseket a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja Vera Jourovának. Deutsch Tamás EP-képviselő azt követően kereste meg az Európai Bizottság alelnökét, hogy Dontáh Anna lelepleződött. Semmilyen szexuális propaganda nem való a gyermekek számára - így kommentálta a Meseország mindenkié című könyv körül kialakult botrányt a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Magyarország élőben című műsorunkban. Novák Katalin közölte: a kiadványnak nincs helye a köznevelési intézményekben. Szervezetten támadják a liberálisok Bagdy Emőkét - erről ír a Magyar Nemzet. Az ismert szakember ellen néhány éve szintén gendertémában tett megnyilvánulásai miatt intéztek támadást, azzal vádolva őt, hogy nem a tudományos érvek, hanem ideológiai szempontok alapján alkot véleményt. Több mint hatmilliárd forintos beruházással bővíti tevékenységét a Béres Gyógyszergyár Zrt. Szolnokon - mondta a pénzügyminiszter a Tisza-parti városban, a vállalat új gyártórészlegének alapkőletételén. A foglalkoztatás mértéke augusztusra elérte a tavalyi szintet: több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A foglalkoztatás bővülése és az építőipar erősödése is jelzi, hogy a koronavírus-járvány első hullámában jelentkező akadályokat Magyarország jól vette - közölte Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Minden régióbeli gazdaság létérdeke bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, a regionális gazdaságfejlesztés elsődleges eszköze a logisztikai-közlekedési kapcsolatok fejlesztése - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A koronavírus-járványt, az ellene való védekezést és az ezzel kapcsolatos európai koordinációt nevezte az európai uniós csúcstalálkozó legfontosabb témájának Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. A karanténban lévő lengyel miniszterelnököt, Mateusz Morawieckit a cseh kormányfő, Andrej Babis képviseli az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos brüsszeli találkozóján - közölte a lengyel kormányfői szóvivő. Boris Johnson brit miniszterelnök közölte az Európai Unió vezetőivel, hogy a kétnapos EU-csúcsértekezlet eredményeinek ismeretében dönt az Egyesült Királyság és az unió jövőbeni kapcsolatrendszerét érintő további brit lépésekről. 30 millió dolláros program keretében magyar vállalatok fogják rehabilitálni a legnagyobb Fülöp-szigeteki tavat - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Manilában. Szijjártó Péter elmondta: a tó vízminőség-javítását és mérését is magyar cégek végezik valamint a délkelet-ázsiai szigetország minden régiójába szállítanak víztisztító berendezéseket. A koronavírus-járvány erősödése miatt nem tartják meg az Európai Parlament jövő hétre tervezett négynapos plenáris ülését Strasbourgban, a tanácskozást videókonferencia keretében rendezik meg - közölte az Európai Parlament elnöke. A világon 38,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 091 439, a gyógyultaké pedig 26,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában, egy nap alatt több mint ötezer új beteget regisztráltak. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át. Korábban nem látott mértékben nőtt a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a térségben - Horvátországot kivéve - egy nap alatt 1439 új fertőzöttet igazoltak. Csehországban egy nap alatt 9544 új, koronavírussal fertőzöttet regisztráltak, ami az eddigi legmagasabb napi esetszám. Már nem csupán fenyegető veszély, hanem tény, hogy robbanásszerűen, exponenciálisan növekedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban - jelentette ki Angela Merkel kancellár. A koronavírus-járvány megfékezésére a francia kormány rendeletben ismét kihirdette az egészségügyi rendkívüli állapotot, amely biztosítja a jogi keretet bizonyos korlátozásokhoz október 17-én éjféltől az ország egész területén. Párizsban és a legtöbb nagyvárosban este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől. Szombattól egy fokozattal emelik Londonban a készenléti szintet a koronavírus-fertőzések terjedési ütemének megfékezése végett. Több mint negyvenezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg a koronavírussal Törökországban a járvány kezdete óta, 107-en meghaltak - közölte Fahrettin Koca egészségügyi miniszter. Mozgáskorlátozást vezettek be Irán öt városában, miután a közel-keleti országban ismét rekordot döntött a naponta feljegyzett koronavírus-fertőzöttek és a fertőzésből eredő halálesetek száma. Pozitív volt korábban a vírustesztje Donald Trump legkisebb fiának, Barron Trumpnak is - jelentette be a 14 éves fiú édesanyja, Melania Trump a Twitteren. Kevesebb mint öt perc alatt képes kimutatni a koronavírust egy új antigén gyorsteszt, amelyet az Oxfordi Egyetem kutatói fejlesztettek ki. Lemondott Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz államfő - közölte az elnöki hivatal sajtószolgálata. Megkezdődött a fogolycsere a nemzetközileg elismert jemeni kormány és a húszi lázadók közt, a tervek szerint két nap alatt várhatóan több mint ezer foglyot fognak kicserélni. Korlátozó intézkedéseket vezettek be Thaiföldön az előző napi kormányellenes tüntetéseket követően; egyebek között tilos ötnél több embernek gyülekezni. Az Európai Unió tiltott vegyifegyver-használat miatt korlátozóintézkedéseket vezetett be hat ember és egy szervezet ellen Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésének ügyében - közölte az Európai Unió Tanácsa. Három napon belül dönt a Központi Nyomozó Főügyészség a Hadházy Ákos ügyében tett feljelentés elbírálásáról - tájékoztatta a Hír TV-t a szervezet szóvivője. Mint korábban kiderült Hadházy Ákos tudhatott Bíró László korrupciógyanús ügyéről, de erről az időközi választás előtt erről nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Csütörtöktől karanténkötelezettség nélkül lehet Magyarországról Romániába utazni - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Felújítások kezdődnek az M43-as autópálya Szeged-Észak és Nagylak csomópont közötti szakaszán - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A sok eső miatt heves vízszintemelkedések alakultak ki a Sajón, a Bódván, a Hernádon és az Ipolyon is - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Több utat lezártak az áradó Sajó és Hernád mentén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott a csoportot vezető oroszok vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Telekom Veszprém - RK Celje PL (szlovén) 39:24 A magyar csapat kérésére elhalasztották a Grundfos Tatabánya KC első két mérkőzését a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörében. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Váci NKSE 43:19; MTK Budapest-Siófok KC 33:31