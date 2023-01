A kormány migrációs politikáját teszik felelőssé a spanyolok a tragédiáért

Megosztás itt:

Egy illegális bevándorló berontott két templomba Cádiz megyében, majd egy bozótvágó késsel megölt egy sekrestyést, egy lelkészt pedig súlyosan megsebesített. A bíróság terrorcselekményként kezeli a történteket. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította Murciából.

A közösségi felületeket görgetve azt lehet látni, hogy a spanyolok jelentős része a kormányt és migrációs politikáját okolja az algecirasi merénylet miatt. A kommentek 80-90 százaléka arról szól, hogy a 25 éves marokkói elkövetőt be sem szabadott volna engedni az országba, de ha már bejött, akkor mielőbb ki kellett volna toloncolni. Főleg azután, hogy 2019-ben Gibraltárról már kiutasították, oda is illegálisan érkezett. Hogy Spanyolországba mikor lépett be törvénytelenül, azt nem árulták el a hatóságok, ami szintén felháborítja a spanyolokat, különösen miután kiderült, hogy már tavaly júniusban elindították vele szemben a kiutasítási eljárást, ami azóta függőben volt, így még csak a szabad mozgását sem korlátozták.

A spanyol kommentelők szerint súlyos probléma, hogy minden illegális bevándorló helyzetét egyedileg kell elbírálni a törvények szerint és az adminisztratív folyamatok lassúsága miatt olyan bevándorlókkal kell együtt élniük, akik illegálisan érkeztek ide és félelmet keltenek a lakosságban. Néhány algecirasi kommentelő ráadásul arról ír, hogy az oda érkező migránsok direkt lassítják az eljárást azzal, hogy megszabadulnak az útlevelüktől, mert így a kormány nem tudja őket azonosítani és azonnali hatállyal elküldeni.

A spanyolok többsége a migrációs útvonalak felszámolását és a kitoloncolások felgyorsítását követeli kommentjében. Illetve néhányan a rendőrség munkáját is bírálták, miután kiderült, hogy egy ideje figyelték az elkövetőt, mert fennállt nála a radikalizálódás veszélye. Az őket bírálók szerint elkerülhető lett volna a támadás.

A jobboldali pártok közben arra utasították a kormányt, hogy hívja össze a dzsihádellenes paktum vizsgálóbizottságát és adjon magyarázatot a merényletre. A Vox pedig közölte, hogy Brüsszelbe viszi a terrortámadás ügyét.