A kormány kész pert indítani Brüsszel ellen + videó

"Most látjuk azt, hogy Németország döntése alapján akik szeptember 16-án valamennyi határukon, belső schengeni határon amiken eddig szabadon lehetett átjárni, bevezetik a határellenőrzést, hogy a migráció szétveri Schengent, Németország az amely szétveri Schengent, először szétveri azzal, hogy nem kötelezte az európai uniós tagállamokat arra hogy megvédjék a külső határt, most pedig szétveri azzal, hogy a belső határellenőrzést, a határok nélküli belső piac határmentes térség és szabad közlekedés a schengeni zónán belül az EU egyik komoly vívmánya, most ez kerül veszélybe azért, mert nem hallgattak Magyarországra."

"Itt folyik az Igazságügyi Minisztériumnak is egy előkészítő tevékenysége, jogi úton szeretnénk ezeket a költségeket a Bizottságtól megkapni, akár készek vagyunk pert is indítani az Európai Bizottság ellen, miután más schengeni határt védő országok esetén a Bizottság a költségek egészét vagy egy részét az adott tagállamoknak megtérítette, Mo. úgy költött az elmúlt években 2 milliárd eurónak megfelelő összeget a külső határok megvédésére, hogy ebből az érdemben az Európai Uniótól semmit sem kapott."

