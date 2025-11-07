Keresés

A kormány fontosnak tartja a fegyverpénz intézményét

2025. november 07., péntek 06:22 | Magyar Nemzet
katonaság rendőrség fegyverpénz rendvédelmi szervezetek

Fegyverpénzt fizet a katonaságnak, a rendőrségnek és az egyéb rendvédelmi szervezeteknek jövőre is a kormány. Az erről szóló rendelettervezetet társadalmi vitára bocsátották.

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében a fegyveres szervek a munkájuk elismeréseképpen 2026-ban ismét megkaphatják a fegyverpénzt. A tervezetet november 12-ig bárki véleményezheti, maga a rendelet 2026. január 1-jén lép majd hatályba.

A tervezet célja a rendvédelmi és fegyveres szervek hivatásos állományának esküjében vállalt kockázatvállalás és az alapvető jogaiknak korlátozására tekintettel egy jelentősebb összegű szolgálati juttatás meghatározása, amelynek kifizetésére 2026. évben kerül sor. A szolgálati juttatás a hivatásos szolgálatot ellátó személyeknek a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismerését célozza – áll a kormányrendelet összefoglalójában. A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre. Az alapösszeg jelen esetben a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeg. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.

A juttatásra jogosultak lesznek a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is), a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, az Országgyűlési Őrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ és az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kormány stratégiai kabinetje már szeptemberben is tárgyalt a fegyverpénzről. Ezt Gulyás Gergely jelentette be a közösségi oldalán megosztott videóban. Hozzátette: A kormány kulcsfontosságúnak tartja, hogy Magyarországon stabilitás, biztonság, a rendőrök által garantált közbiztonság, a határvédelem, a katonai szolgálat megbecsültsége erősödjön, és ezért vezették be már négy évvel ezelőtt a fegyverpénz intézményét.

Fotó: Shutterstock

