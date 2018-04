A kormány ellen demonstrálnak – élőben

AZ ELMÚLT ÉVEK LEGNAGYOBB KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSE JÖHET SZOMBAT DÉLUTÁN A FÕVÁROSBAN, TÖBB MINT SZÁZEZER EMBER JELEZTE ÉRDEKLÕDÉSÉT. A MOMENTUM, A DK, A JOBBIK ÉS AZ EGYÜTT IS RÉSZT VESZ A TÜNTETÉSEN. A VIDÉKI VÁROSOKBAN IS FOLYAMATOS TÜNTETÉSEKRE KÉSZÜLÜNK - NYILATKOZTA A TÜNTETÉS FÕSZERVEZÕJE, HOMMONAY GERGELY. ROGÁN ANTAL SZERINT A KORA ESTI TÜNTETÉST IS A SOROS-HÁLÓZAT SZERVEZI ÉS SOROS GYÖRGY PÉNZELI, EZT A SZERVEZÕK CÁFOLJÁK. MEGÜTÖTTE HADHÁZY ÁKOST SALLAI RÓBERT BENEDEK AZ LMP ETIKAI BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN. HADHÁZY A HÍREK SZERINT EGY RADIÁTORNAK ESETT, BEÜTÖTTE A FEJÉT, ELÁJULT, A MENTÕT ÉS A RENDÕRÖKET IS RIASZTOTTÁK. LMP: PÁRTON KÍVÜLI JOGI ÉS PÁRTON BELÜLI FEGYELMI ELJÁRÁS INDUL SALLAI R. BENEDEKKEL SZEMBEN. A MAI NAPON VÁLIK SZÁZSZÁZALÉKOSSÁ A SZAVAZATOK FELDOLGOZÁSA, ÍGY ELDÕL, HOGY MEGLESZ-E A FIDESZ ÚJABB KÉTHARMADA. BEFEJEZTÉK A LEVÉLSZAVAZATOK SZÁMLÁLÁSÁT, A HATÁRON TÚLIAK 96,24 SZÁZALÉKA A FIDESZRE VOKSOLT. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL A MOMENTUM A SZAVAZATSZÁMLÁLÁSI MÓDSZER MIATT. JOBBIK: EGYÉRTELMÛ CSALÁSSOROZAT TÖRTÉNT A VÁLASZTÁSON, EDDIG TÖBB MINT 100 ILYEN ESETET TALÁLTAK. CÉLPONT: ÖSSZEHANGOLT ÉS SZERVEZETT HÁLÓZAT SZÁLLÍTOTTA A FIKTÍV MAGYAR LAKCÍMMEL RENDELKEZÕ KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROKAT UKRAJNÁBÓL. DER SPIEGEL: ORBÁN A LEGVESZÉLYESEBB POLITIKUS AZ EU-BAN, MAGYARORSZÁGON ISMÉT EGYPÁRTRENDSZER URALKODIK. GUARDIAN: A KÖZMÉDIA TÖBB MUNKATÁRSA - NÉVTELENÜL - ELISMERTE, HOGY FÉLELEMKELTÕ, BEVÁNDORLÁS-ELLENES KAMPÁNYBAN VETTEK RÉSZT. ELÍTÉLTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE A MAGYAR KORMÁNY CIVIL TÁRSADALMAT MEGFÉLEMLÍTÕ LISTÁZÁSÁT. KÖTELEZI A KÓRHÁZAKAT A KORMÁNY, HOGY 10 NAPON BELÜL FIZESSÉK BE A SZÁMLÁIKON LÉVÕ MEGTAKARÍTÁSOKAT A KINCSTÁRNAK. DK: A KAMPÁNYNAK VÉGE - FOLYTATÓDHAT AZ EGÉSZSÉGÜGY LERABLÁSA. A KÉTHARMAD BIRTOKÁBAN ÚJRA NEKIFUTHAT A MAGYAR KORMÁNY A BUDAPESTI OLIMPIA MEGRENDEZÉSÉNEK - MAGYAR NARANCS. 69 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTTEK ÖSSZE AZ EMBEREK EDDIG AZ EGYÜTTNEK, HOGY VISSZAFIZESSÉK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYUKRA KAPOTT TÁMOGATÁST. CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN. THERESA MAY: SIKERESNEK TARTJUK A SZÍRIAI AKCIÓT. ANGELA MERKEL SZÜKSÉGESNEK ÉS ARÁNYOSNAK NEVEZTE AZ ÉJJEL VÉGREHAJTOTT KATONAI AKCIÓT. PUTYIN: OROSZORSZÁG A LEHETÕ LEGKOMOLYABBAN ELÍTÉLI A SZÍRIA ELLENI TÁMADÁST. OROSZORSZÁG AZ ENSZ BT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZI. ÚJABB VEGYIFEGYVER-TÁMADÁS ESETÉN ISMÉTELT INTERVENCIÓVAL FENYEGET FRANCIAORSZÁG. AZ EURÓPAI PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA JAVASOLJA, HOGY ÉLESÍTSÉK A 7-ES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A 7-ES CIKKELY MAGYARORSZÁG UNIÓS SZAVAZATI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT IS JELENTHETI. KÉT HÉT MÚLVA ÚJABB VITÁT TART AZ EP ÁLLAMPOLGÁRI JOGI BIZOTTSÁGA A MAGYARORSZÁG ELLENI SZANKCIÓS ELJÁRÁSRÓL. MEGHALT EGY MAGYAR SÍELÕ AUSZTRIÁBAN, AKI EGY MÁSIK MAGYARRAL LETÉRT A PÁLYÁRÓL, ÉS NAGY SEBESSÉGGEL EGY FAKUNYHÓNAK CSAPÓDOTT. BRIT NEMZETBIZTONSÁG: AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÖT ÉVE FIGYELHETTE A MEGMÉRGEZETT KETTÕS ÜGYNÖKÖT, SZERGEJ SZKRIPALT. OROSZORSZÁG: NAGY-BRITANNIA GÁTOLJA A SZKRIPAL-ÜGY NYOMOZÁSÁT. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK. REÁLIS CÉLKITÛZÉSNEK NEVEZTE UKRAJNA EURÓPAI UNIÓS ÉS NATO-CSATLAKOZÁSÁT A NATO FÕTITKÁR-HELYETTESE. NYOLCVANHAT ÉVES KORÁBAN MEGHALT MILOS FORMAN OSCAR-DÍJAS RENDEZÕ. HATVANNYOLC ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BABOS GYULA LISZT FERENC-DÍJAS JAZZ-ZENÉSZ, ZENESZERZÕ. FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN A HÉTVÉGI FUTÓVERSENY ÉS A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK MIATT.