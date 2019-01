A kormány csökkentené az elintézendő ügyek számát

2019. JANUÁR 21., HÉTFÕ ERDÕ PÉTER BÍBOROS: MINDEN KERESZTÉNY KÖTELESSÉGE A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG ELÕMOZDÍTÁSA - MONDTA AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT MEGNYITÓJÁN VASÁRNAP. BUDAPESTEN PÁR EZREN GYÛLTEK ÖSSZE A VÁRKERT BAZÁRNÁL A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEN SZOMBATON. A VÁRKERT BAZÁR ELÕTTI TÜNTETÉS UTÁN MINTEGY 100 EMBER INDULT EL A KOSSUTH TÉRRE, A LÁNCHÍDNÁL AZONBAN RENDÕRSORFAL ÁLLTA EL AZ ÚTJUKAT. A RENDÕRSÉG HAT EMBERT VITT EL A LÁNCHÍDRÓL, AMELYET BLOKKOLTAK EGY IDEIG A TÜNTETÕK. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: A TÜNTETÉSEKBÕL LÁTHATÓ, HOGY ELKEZDÕDÖTT AZ EP-VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYA, AMELYRE SOROS GYÖRGY IS MOZGÓSÍT MONDTA SZOMBATON. HORVÁTH CSABA MSZP-S FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLT A BUDAPESTIEK ÉS A NEKIK FONTOS ÉRTÉKEK KÉPVISELETÉT ÍGÉRTE A BALOLDALI ELÕVÁLASZTÁSI JELÖLTVITÁN VASÁRNAP. KARÁCSONY GERGELY (PÁRBESZÉD) SZERINT Õ A LEGESÉLYESEBB JELÖLT TARLÓS ISTVÁN ELLEN, EZÉRT SZAVAZZANAK RÁ A BUDAPESTIEK MONDTA AZ ELÕVÁLASZTÁSI VITÁN VASÁRNAP. HORVÁTH CSABA ÉS KARÁCSONY GERGELY ABBAN EGYETÉRTETTEK, HOGY ZÖLDEBB BUDAPESTET ÉS JOBB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉST SZERETNÉNEK. DEUTSCH TAMÁS: AZ EU MEG AKARJA BÜNTETNI AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEK NEM FOGADNAK BE MIGRÁNSOKAT MONDTA VASÁRNAP. EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H-T ORIGO. DÖMÖTÖR CSABA: AHMED H. ÜGYE EGY SZIMBÓLUM, FELFEDI A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ HÁLÓZAT MÛKÖDÉSÉT KOSSUTH RÁDIÓ. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR GAZDASÁG ERÕSÖDÉSÉVEL A HONVÉDELEMRE IS TÖBB PÉNZ JUTOTT. NAV: VÁLTOZTAK AZ INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKÛ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. JANUÁR 30-ÁN ÚJABB, MAGYARORSZÁGOT ÉRINTÕ VITÁT TARTANAK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. MAGYARORSZÁG NEM ASSZISZTÁL SOROS KAMPÁNYÁHOZ - KÖZÖLTE HIDVÉGHI BALÁZS, A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA A JANUÁR 30-I EP-VITA KAPCSÁN. AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KÖZÖS ERDÉLYI MAGYAR PÁRTI-LISTÁT JAVASOL AZ EP-VÁLASZTÁSRA ÉS SZILÁGYI ZSOLTOT JELÖLI A KÖZÖS LISTÁRA. A TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS ÉS AZ EUTANÁZIA ELLEN TÜNTETTEK PÁR EZREN PÁRIZSBAN VASÁRNAP. MEGVÁLASZTOTTÁK A BAJOR CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT MÜNCHENBEN, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁN SZOMBATON. TÖBB SZÁZAN TÜNTETTEK MOSZKVÁBAN ÉS HABAROVSZKBAN AZ ELLEN, HOGY OROSZORSZÁG VISSZASZOLGÁLTASSA JAPÁNNAK A KURIL-SZIGETEK DÉLI VONULATÁT VASÁRNAP. KÖNNYGÁZT HASZNÁLT A RENDÕRSÉG ATHÉNBAN, A MACEDÓNIAI NÉVVÁLTOZTATÁS ELLEN TILTAKOZÓ TÖMEG FELOSZLATÁSÁRA VASÁRNAP, 25 RENDÕR MEGSÉRÜLT, 7 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK. MACEDÓNIÁBAN A LEVEGÕ RENDKÍVÜLI SZENNYEZETTSÉGE MIATT VASÁRNAP MEGHOSSZABBÍTOTTÁK HÁROM NAPPAL A TÉLI ISKOLAI SZÜNETET. 79-RE NÕTT A MEXIKÓI ILLEGÁLISAN MEGCSAPOLT ÜZEMANYAG-VEZETÉKNÉL TÖRTÉNT ROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 66-AN MEGSÉRÜLTEK. TRUMP ÁTMENETI VÉDELMET AJÁNLOTT BIZONYOS MIGRÁNSOKNAK A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS FELOLDÁSA ÉRDEKÉBEN. NANCY PELOSI AMERIKAI DEMOKRATA HÁZELNÖK "ELEVE ESÉLYTELENKÉNT" UTASÍTOTTA VISSZA TRUMP ELNÖK JAVASLATÁT. DONALD TRUMP TWITTER-ÜZENETBEN BÍRÁLTA NANCY PELOSI HÁZELNÖKÖT A KOMPROMISSZUMOS JAVASLAT ELUTASÍTÁSÁÉRT. MATTEO SALVINI: OLASZORSZÁG TOVÁBBRA SEM NYITJA MEG KAPUIT A MIGRÁNSOK ELÕTT. KÉT BUSZ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT A BOLÍVIAI-MAGASFÖLD EGYIK KANYARGÓS ÚTJÁN, LEGKEVESEBB 22-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ELEFÁNT ÖLT MEG EGY NÕT EGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET MELLETT NEPÁL DÉLKELETI RÉSZÉN. ÉLETÉNEK 75. ÉVÉBEN HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN BUDAPESTI OTTHONÁBAN ELHUNYT ANDY VAJNA - KÖZÖLTE A MAGYAR NEMZETI FILMALAP VASÁRNAP. ELGÁZOLT EGY EMBERT DUNAHARASZTINÁL EGY KÕBÁNYA-KISPESTRE TARTÓ VONAT VASÁRNAP DÉLUTÁN. ELÕZÉS KÖZBEN ÖSSZEÜTKÖZÖTT ÉS AZ ÁROKBA CSAPÓDOTT KÉT AUTÓ AZ 1-ES FÕÚTON VASÁRNAP, ÁCSNÁL, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK. A FÕVÁROSI BULINEGYEDBEN RAZZIÁZTAK A RENDÕRÖK SZOMBAT ESTE, 7 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ, TÖBBJÜKET KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁS MIATT. IDEGENRENDÉSZETI ÕRIZETBE SZÁLLÍTOTTÁK A SZÍR AHMED H.-T, AKIT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ÍTÉLTEK EL.