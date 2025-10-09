A kormány cselekszik: béremelés, lakhatási támogatás és adókedvezmények a fókuszban

Gulyás Gergely a Kormányinfón több, a magyar emberek és a közszolgálatban dolgozók számára is fontos, milliárdos nagyságrendű támogatási csomagot jelentett be. A kormány 17 milliárd forinttal segíti a szociális intézményeket, 10 milliárd forintos lakhatási támogatást nyújt a budapesti rendőröknek, és megerősítette a gyermekvédelemben várható béremelést is.
