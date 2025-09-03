A kormány célja, hogy a főváros közterületei minél zöldebbek és egészségesebbek legyenek + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra elmondta: az Egészséges Utcák program keretén belül mindez megvalósításra kerül, 20 fejlesztési terv nyert kormányzati támogatást. Szentkirályi Alexandra szerint lehet panaszkodni, másra mutogatni, és lehet így is.

A program ahhoz járul hozzá, amit a vállaltam egy évvel ezelőtt: hogy a budapestiek tovább és egészségesebben éljenek a városunkban-így büszkélkedett az Egészséges utcák program elindulásával Budapest első embere.

A fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője elmondta: a kormány azon dolgozik, hogy a főváros közterei minél zöldebbek, és minél egészségesebbek legyenek. Szentkirályi Alexandra rámutatott: fővárosi vezetés mindeközben csak ígérget, de nem tesz semmit.