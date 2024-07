A kormány az erős családokra épülő nemzetben látja a jövőt

Ez a mostanra nemzetközileg is egyedülállóvá váló családtámogatási rendszer 2010-től folyamatosan épült ki. A kormány ráadásul 2019-ben meghirdette a családvédelmi akciótervet, amelynek egyik eleme az azóta is az egyik legsikeresebbnek, legtöbbek által igénybe vettnek számító babaváró támogatás.

Nagyon fontos eleme a kormány politikájának, hogy erős családokra épülő nemzetben látja a jövőt, a nemzet megerősödésének, megmaradásának a kulcsát. Ehhez folyamatosan tovább erősítjük azt, amit a családbarát ország kifejezés jelent, beleértve azt is, hogy a családok biztosak lehetnek abban, hogy a jobboldali kormány még a nehéz időkben is megvédi a családtámogatásokat, a jövőbe való befektetésként tekint rájuk, és mindig mellettük áll

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.