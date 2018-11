A kórházak teljes adósságát kifizeti a kormány

A kórházak teljes adósságállományát átvállalja a kormány. Az emberi erőforrások minisztere jelentette be, hogy pontosan akkora keret áll a konszolidációra, mint amennyire szükség van – ez 34 milliárd forintra tehető. Kásler Miklós azt is bejelentette, hogy a kabinet megemelte az egészségbiztosítási kasszát, illetve az ápolónők béréről is döntött a kormány; négy lépésben, 2022-ig összesen 72 százalékos emelésre számíthatnak.

„Elfogadta a kormány az alapellátás, a sürgősségi ellátás átalakításának koncepcióját és elfogadta az öt legsúlyosabb népegészségügyi jelentőségű betegség programját, amelynek a gyakorlati megvalósítása a következő időszaknak feladata” – mondta a miniszter.