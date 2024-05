A korábbi olimpiai és paralimpiai érmes vívó Szekeres Pál 6. a Fidesz EP-listáján + videó

Olimpiai bronz-, és többszörös paralimpiai aranyérmes. Szekeres Pál az egyetlen magyar, aki az épek és a fogyatékkal élők között is dobogóra állhatott. Dolgozott már helyettes államtitkárként, most pedig a Fidesz EP listáján a 6. helyet foglalja el.

