A korábbi évek nagy sikere után újra Utasellátó Napot tartott a MÁV-csoport + videó

Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta: Vajon Pikó András mit fog kitalálni, ha kikerül a “híres” teljes felvétel Horváth Alexander kóla-partijáról? A drogbotrány miatt a józsefvárosi politikus lemondani kényszerült posztjáról, most azonban saját megüresedő helyére újra pályázik és indul az időközi önkormányzati választáson.

Komment - Washingtonban történelmi megállapodás született + videó

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!