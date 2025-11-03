A korábbi balliberális pártok után most a Tiszát hálózhatja be az osztrák építőipari cég, a Starabag + videó

Megosztás itt:

A lap arra emlékeztet, hogy a vállalat vezetője korábban az osztrák liberális pártok mellett az SZDSZ-t is több tíz milliós összeggel segítette, valamint szoros kapcsolatot tartottak fenn az akkori kormányzat embereivel. A cég akkor több száz milliárd forint értékben nyert el építési munkákat. A Magyar Nemzet szerint most is erre készülhetnek, ugyanis pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják a Tisza Pártot, a számlát pedig egy esetleges tiszás kormányalakítás után nyújtanák be.