A kontinensnek vissza kell nyerni önvédelmi reflexeit + videó

Rétvári Bence, belügyminisztériumi államtitkár: "Mi minden idegengyűlölettel szemben, és minden magyar gyűlölettel szemben is nulla toleranciát hirdettünk, sem zsidókat, sem cigányokat, sem magyarokat, sem keresztényeket, senkit nem lehet gyűlölet tárgyává tenni Magyarországon, és az erőszakkal szemben is nulla toleranciát hirdettünk."

