A kommunizmus áldozataira emlékeznek ma országszerte. Az állami megemlékezést a Terror Háza Múzeumban tartották, amire csak kormányhoz közeli médiumok mehettek be. A Hír Televíziót helyhiányra hivatkozva nem engedték be. A beszédeket az RTL Klub és az Index is csak az épület előtti kivetítőn követhette. A Terror Háza főigazgatója a megemlékezésen arról beszélt, hogy a Nyugat ma is elnézően viszonyul a kommunizmushoz, hiszen nem érti. Schmidt Mária szerint azonban Közép-Európa kiismerte a kommunizmust és módszereit.

„Legfontosabb eszközei közé tartozott a nyelv kisajátítása, a szavak jelentésének meglopása, megváltoztatása, a hagyományos identitások tűzzel-vassal történő üldözése, a valóság partvonalra szorítása, ideológiájuk egyeduralmának biztosítása, az ő egyetlen igazságuk szajkózása. Ha igaz a mondás, hogy legtöbbet ellenségeinktől tanulunk, nem érdemes csodálkozni azon, hogy a szabad világot miért járja át ma a kommunizmus kísértete” – mondta.