„A kommunista besúgórendszert idézi a Fidesz soproni listája”

A Jobbik szerint példátlan botrány a soproni fideszes listázás, amely a kommunista 3/3-as besúgórendszert idézi. Brenner Koloman, a párt helyi országgyűlési képviselő-jelöltje felszólította a fideszes jelöltet: tisztázza magát, hogy ajánlásgyűjtése a Kubatov-listák törvényellenes használatával folyt-e.

A legnagyobb ellenzéki párt miskolci országgyűlési képviselője nem tud arról, hogy Miskolcon is gyűjtenének adatokat a Fidesz-szimpatizánsokról. Pakusza Zoltán Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: arról tud, hogy a Fidesz az ajánlóívek leadása után is folytatta az aláírásgyűjtést a városban, mint ahogy a Pest megyei Dunakeszin is.

– Megkerestek igen, hogy a Fidesz gyűjt támogatói aláírásokat, már azután is leadták egyébként a hivatalos szavazóíveket és nyilván ez valamiféle támogató aláírás, amelyben az adatokat valószínűleg gyűjtik, hogy milyen listára, arról hivatalosan nincs információm.

– De ez összefüggésben állhat az általunk is megkapott Kubatov-listával?

– Akár összefüggésben is állhat, igen.

Tiltott adatgyűjtés és adatvédelmi törvénysértés gyanúja miatt feljelentést tesz az Együtt a soproni Kubatov-lista ügyében. Tényi István pedig az adatvédelmi hatósághoz fordul. Az egykori Fidesz-tag szerint bár a mozgósításhoz minden párt használ adatbázist, a Hír TV online birtokába jutott lista több ponton is egyértelműen sérti az információs törvényt. A dokumentumokon egyes választókat proliként jellemeznek. A névsor a négy évvel ezelőtti választásra készülhetett.

„Én is láttam ehhez hasonló listákat, legyünk őszinték, annak idején, mármint a 2002 és 2010 közötti időszakban, amikor én úgy aktívabban részt vettem a Fidesz, mondjuk úgy szervezetében. De ilyen szintű listát még én sem láttam, hogy emberek mögé mondatba foglalva az volt leírva, hogy milyen ember is ő. Hogyan lehetne beszervezni, mi a gyenge pontja, mi az erőssége. Teljesen igaza van a Jobbik képviselőjének, hogy ez a pártállam időszakát idézi” – mondta Tényi István.

„A Fidesz mindent megtanult az előző rendszerből”

Az LMP miniszterelnök jelölje szerint a listán szereplő embereknek jogi elégtételt kellene venniük a kormányon. Szél Bernadett azt mondta: Orbán Viktor mindig is arra törekedett, hogy beszervezze, megfélemlítse a választóit és saját céljaira használja fel őket.

„Szoktuk mondani és újra bebizonyosodott, hogy ez igaz, hogy a Fidesz mindent megtanult az előző rendszerből, amit el kellett volna felejteni és talán nem is véletlen az, hogy miért nem akarja a komcsi Magyarország bűneinek feltárását lehetővé tevő ügynökakták nyilvánosságát megvalósítani. Egyszerűen ez a listázás, állampolgárok listázása, politikai haszonszerzés céljából, világosan mutatja, hogy a Fidesz hol tanult” – fejtette ki.