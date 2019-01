A komlói önkormányzat a városban tartaná a fiatalokat

A Vágó család eddig albérletben lakott Komlón. Igénybe vették az egy gyermek után járó Csokot, így a várostól kapott támogatással együtt több mint egy millió forintot tudtak önálló lakásuk megvásárlására fordítani.

„Komlóiak vagyunk itt is születtem. Komlói vagyok tősgyökeres és itt is szeretnék maradni, nem volt sosem célom külföldre menni vagy más városba” – nyilatkozta Vágó.

Lukácsa Kitti társával eddig egyikük szüleinél laktak. Ők is használt lakást vásároltak, pár héten belül költöznek.

„Én javasolni tudom mindenkinek. Szerintem ez nagyon jó lehetőség azoknak, akik esetleg most vásárolják meg első lakásukat. A szükséges dokumentumoknak a beszerzése az egyáltalán nem tart sok ideig, és nem kell olyan nagyon durva kritériumoknak megfelelni” – mondta Lukácsa.

Vállalni kell, hogy az ingatlant 10 évig nem adják el, valamint, hogy gyerekeiket komlói óvodába, iskolába járatják. Építkezésre és használt lakás vásárlására is fel lehet használni, sőt ingyenes telekhez is hozzá lehet így jutni. A támogatásnak az 50 százalékát kell visszafizetni, azt is kamatmentesen.

„Minden eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy a városban tartsuk a fiatalokat és Komló csatlakozott egy kormányzati programhoz. Ahol támogatásban részesülnek. Ezt a támogatást toldottuk meg mi, vonzóbbá tettük a komlói fészekrakási lehetőséget” – mondta Polics József komlói polgármester.

Komlón 2016 óta van lehetőség ilyen támogatást igénybe venni, összege már meghaladta az 50 millió forintot. Az önkormányzat idén is folytatja a programot