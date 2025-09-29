A komcsik után most ők támadnak! - Hadházy felhergelt tömege egy ferences szerzetesre támadt + videó

"Ezt a komcsik csinálták!" – Orbán Viktor döhös kirohanása + videó

Orbán Viktor a lehető legélesebben utasította vissza az új adónemek bevezetésének lehetőségét, párhuzamot vonva a kommunista múlttal. Szerinte az adó az a pont, ahol az állam "behatol az emberek magánéletébe". A miniszterelnök világossá tette: a kormány filozófiája az alacsony adókulcsok, a beszedés szigorúsága, de a legfontosabb: "hagyjuk az embereket, hogy éljenek!"