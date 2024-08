A költségvetés egy részének túltervezése miatt áll a bál a tatabányai önkormányzatnál

Az elmúlt két alkalommal kudarcba fulladt a képviselők törekvése és nem sikerült stabil, kiegyensúlyozott költségvetési számokban megállapodni. Az egyet nem értés oka az volt, hogy nem várt adóbevétel hiánnyal szembesült a grémium az idei önkormányzati választásokat követő ülésen, júniusban. Mint kiderült, a 29 milliárdos költségvetés egy részét (1,3 milliárd) túltervezték. Így ma délelőtt újra tárgyaltak a lehetséges megvonásokról a testületi ülésen. Az ügynek voltak pártolói és ellenzői, utóbbiak pedig most is többen voltak. Szücsné Posztovics Ilona megszorító csomagja – ami csupán elvétve tartalmazott új pontokat az előzőekhez képest – ezúttal sem ment át a testületen.

