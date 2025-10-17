Megosztás itt:

Miközben Orbán Viktor, Donald Trump és Vladimir Putyin a világpolitika sakktábláján mozgatják a bábukat a béke érdekében, Magyar Péter a Facebookon próbálja újraírni a történelmet – sikertelenül. A Tisza Párt vezetője magáénak hazudta a kormány három évvel ezelőtti békejavaslatát. Intelligens, szarkasztikus elemzésünk bemutatja, mi a különbség egy államférfi és egy politikai kókler között.

Első felvonás: A nagymesterek játszmája

A hír, miszerint Orbán Viktor, Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan csúcstalálkozót tart, nem egyszerűen egy diplomáciai esemény. Ez a szimbóluma annak a globális átrendeződésnek, amit a brüsszeli elit és a hazai dollárbaloldal rettegve figyel. A három vezető, akiket évekig szidalmazott a liberális fősodor, most a béke és a józan ész tengelyét építi. Ez egy geopolitikai sakkjátszma, ahol a tét nem kevesebb, mint egy új, a nemzeti szuverenitásra épülő világrend megalapozása. Ez a politika a valóság talaján áll, és ahogy azt a mélyebben gondolkodó olvasóink is látják, ez az egyetlen járható út a brüsszeli háborús őrületből.

Második felvonás: A kókler a színpadon

És miközben a nagymesterek a tábla fölé hajolnak, a politikai színpad másik végén feltűnik egy kókler. Magyar Péter, a "változás" önjelölt messiása, a Facebookon előáll a "briliáns", "hónapokkal ezelőtti" ötletével: legyen Budapest a béketárgyalások helyszíne! A probléma csupán annyi, hogy az internet nem felejt. Egy egyszerű Google-keresés is kidobja: Szijjártó Péter külügyminiszter ezt már 2022. február 25-én, a háború kitörésének másnapján javasolta. Ez a pofátlan ötletlopás, ez a politikai plágium nem egyszerűen egy hazugság, hanem egy mély, jellembeli probléma tünete: az intellektuális ürességé és a valósággal való kapcsolat teljes elvesztéséé.

Harmadik felvonás: A diagnózis – A gyűlöletkeltés és árulás, mint politikai program

Hogyan juthat el valaki idáig? A válasz a politikus karakterének "eredendő bűnében" rejlik. Aki a politikai karrierjét a saját feleségéről, a gyermekei anyjáról titokban készített hangfelvételre, a legalapvetőbb emberi bizalom elárulására építi, attól milyen eredetiség vagy őszinteség várható el? A mostani hazugság csupán a minta logikus folytatása, ami végigkíséri a pályafutását: a "nem leszek EP-képviselő" ígéretének felrúgása, a mentelmi joggal való trükközés, a jelöltek "kólásdobozként" való kezelése. Ez nem politika, ez egy orvosi eset: a narcisztikus valóságtagadás és a kóros hazudozás esete. Egy olyan ember portréja, aki annyira elhitte a saját messiás-szerepét, hogy már a tények sem zavarják.

Konklúzió: A választás a komolyság és a komolytalanság között

A kontraszt nem is lehetne élesebb. Az egyik oldalon ott van a világpolitikai játszmákat értő, a nemzeti érdekért következetesen harcoló államférfi. A másikon pedig egy politikai szélhámos, akinek egyetlen programja a gyűlölet, és egyetlen eszköze a hazugság. A kérdés, amit minden józanul gondolkodó választónak fel kell tennie: egy nagymesterre, vagy egy memóriazavaros kóklerre bíznánk az ország sorsát?

