Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 17. Péntek Hedvig napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Politikai amnézia vagy mentális betegség? Magyar Péter legújabb harca a Google és a józan ész ellen

2025. október 17., péntek 06:08 | Hír TV
béketárgyalás leleplezés publicisztika hazugság szarkazmus Orbán Viktor Szijjártó Péter Donald Trump Magyar Péter

Miközben Orbán Viktor, Donald Trump és Vlagyimir Putyin a világpolitika sakktábláján mozgatják a bábukat a béke érdekében, Magyar Péter a Facebookon próbálja újraírni a történelmet – sikertelenül. A Tisza Párt vezetője magáénak hazudta a kormány három évvel ezelőtti békejavaslatát. Szarkasztikus elemzésünk bemutatja, mi a különbség egy államférfi és egy politikai kókler között.

  • Politikai amnézia vagy mentális betegség? Magyar Péter legújabb harca a Google és a józan ész ellen

Miközben Orbán Viktor, Donald Trump és Vladimir Putyin a világpolitika sakktábláján mozgatják a bábukat a béke érdekében, Magyar Péter a Facebookon próbálja újraírni a történelmet – sikertelenül. A Tisza Párt vezetője magáénak hazudta a kormány három évvel ezelőtti békejavaslatát. Intelligens, szarkasztikus elemzésünk bemutatja, mi a különbség egy államférfi és egy politikai kókler között.

Első felvonás: A nagymesterek játszmája

A hír, miszerint Orbán Viktor, Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan csúcstalálkozót tart, nem egyszerűen egy diplomáciai esemény. Ez a szimbóluma annak a globális átrendeződésnek, amit a brüsszeli elit és a hazai dollárbaloldal rettegve figyel. A három vezető, akiket évekig szidalmazott a liberális fősodor, most a béke és a józan ész tengelyét építi. Ez egy geopolitikai sakkjátszma, ahol a tét nem kevesebb, mint egy új, a nemzeti szuverenitásra épülő világrend megalapozása. Ez a politika a valóság talaján áll, és ahogy azt a mélyebben gondolkodó olvasóink is látják, ez az egyetlen járható út a brüsszeli háborús őrületből.

Második felvonás: A kókler a színpadon

És miközben a nagymesterek a tábla fölé hajolnak, a politikai színpad másik végén feltűnik egy kókler. Magyar Péter, a "változás" önjelölt messiása, a Facebookon előáll a "briliáns", "hónapokkal ezelőtti" ötletével: legyen Budapest a béketárgyalások helyszíne! A probléma csupán annyi, hogy az internet nem felejt. Egy egyszerű Google-keresés is kidobja: Szijjártó Péter külügyminiszter ezt már 2022. február 25-én, a háború kitörésének másnapján javasolta. Ez a pofátlan ötletlopás, ez a politikai plágium nem egyszerűen egy hazugság, hanem egy mély, jellembeli probléma tünete: az intellektuális ürességé és a valósággal való kapcsolat teljes elvesztéséé.

Harmadik felvonás: A diagnózis – A gyűlöletkeltés és árulás, mint politikai program

Hogyan juthat el valaki idáig? A válasz a politikus karakterének "eredendő bűnében" rejlik. Aki a politikai karrierjét a saját feleségéről, a gyermekei anyjáról titokban készített hangfelvételre, a legalapvetőbb emberi bizalom elárulására építi, attól milyen eredetiség vagy őszinteség várható el? A mostani hazugság csupán a minta logikus folytatása, ami végigkíséri a pályafutását: a "nem leszek EP-képviselő" ígéretének felrúgása, a mentelmi joggal való trükközés, a jelöltek "kólásdobozként" való kezelése. Ez nem politika, ez egy orvosi eset: a narcisztikus valóságtagadás és a kóros hazudozás esete. Egy olyan ember portréja, aki annyira elhitte a saját messiás-szerepét, hogy már a tények sem zavarják.

Konklúzió: A választás a komolyság és a komolytalanság között

A kontraszt nem is lehetne élesebb. Az egyik oldalon ott van a világpolitikai játszmákat értő, a nemzeti érdekért következetesen harcoló államférfi. A másikon pedig egy politikai szélhámos, akinek egyetlen programja a gyűlölet, és egyetlen eszköze a hazugság. A kérdés, amit minden józanul gondolkodó választónak fel kell tennie: egy nagymesterre, vagy egy memóriazavaros kóklerre bíznánk az ország sorsát?

 

 

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját! 

További híreink

Pisifantom tartja rettegésben a magyar város nyugdíjasait

A Tisza Párt szerint túl bőkezű a nyugdíj? Itt a teljes terv + videó

"Teljesen letaglózott, egyszer csak jött a hír..." - megrázó vallomást tett az Omega dobosa

Tessék csak nézni: mutatunk egy tízmillió forintos Trabantot

Ennyi volt: bezárt Csernus doki étterme

Ha ezt megteszik, Szoboszlai elmenekülhet a Premier League-ből

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Gyász: elhunyt a bolgár szurkoló, Manchester United

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Orbán a világbékéért, a baloldal a nyugdíjak ellen? + videó

Az internet nem felejt: Magyar Péter a békejavaslattal is hazudott

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi csúcs: Budapesten dőlhet el a világbéke sorsa
2
Az internet nem felejt: Magyar Péter a békejavaslattal is hazudott
3
Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói
4
A devizahitel-átverés vége? Itt a bírósági döntés + videó
5
Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó
6
A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó
7
Magyar Péter vs. Google: az internet sem felejt
8
Magyar ételekkel lepték meg a pápa szegényeit + videó
9
Budapest egy napra a világ fővárosává, a remény fővárosává válik + videó
10
Elrajtolt az Eurokupa – 13 góllal vertük a törököket

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!