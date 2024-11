A köd miatt a londoni járat nem tudott leszállni Debrecenben

Megosztás itt:

A beszámoló szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a Londonból érkező járatot végül a debreceni repülőtérről át kellett irányítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

A Wizz Air Londonból érkező W92702-es számú járata a tervezettek szerint indult el a lutoni reptérről, majd a cívisvároshoz közeledve meg is kezdte az ereszkedést, ám a leszállással már meg sem próbálkozott. A repülési adatok szerint a gép több kört is megtett Debrecen fölött, ám mivel az időjárási viszonyok nem lettek kedvezőbbek, az átirányítás mellett döntöttek, majd a gép nem sokkal később landolt is a budapesti légi kikötőben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)