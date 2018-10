A KISZ-től a Jobbikig jutó Csintalan volt e heti főhősünk

Csintalan Sándor a gyerekkorát Cegléden töltötte, majd a szüleivel Budapestre költözött. Dolgozott segédmunkásként, később felderítő szeretett volna lenni, ezt a célját azonban nem sikerült elérnie, végül az Egri Hosh Hi Min Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. Nem sokkal később a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) főtitkára lett, majd belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP).

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Főhősünk tagja volt a Független Szociáldemokrata Pártnak, de ez a korszaka nem sokáig tartott, hiszen jóval fontosabb helyen számítottak a tudására, az MSZMP megszűnése után az utódpártba, az MSZP-be lépett be.

A szocialistákkal szembeni elfogultságát nehéz lett volna megkérdőjelezni, az 1994-es MSZP-győzelem után – állítólag fogadásból – még bukfencet is vetett. Csintalan nagy befolyással bírt, amit az is bizonyít, hogy a 90-es évek olajszőkítési botrányával is kapcsolatba hozott Kossuth Kereskedőház felügyelő bizottságának is tagja volt. Amikor akadoztak a cég ügyei, rendszerint ő járt el.

Az sem volt meglepő, hogy résztulajdonosa volt az ugyancsak hírhedt Defend Kft.-nek, 2003-tól gyakran feltűnt a Hír TV képernyőjén, ahol remekül alakította a kiábrándult szocialistát. Belépett a Fideszbe, később a G-napi kármentés válságmenedzsere és Simicska Lajos magyar hangja lett, aztán pedig a magukat függetlennek hitt újságírók önjelölt védőszentjévé vált. Maga volt a szélsőjobb elleni fellépés bronzszobra, de megtért és felcsapott a Jobbik hitszónokának és kampányfőnökének.

Ambrózy Áron, a Pesti Srácok újságírója a Főhősben azt mondta, hogy futballnyelven lehet a legjobban beszélni Csintalanról. „A legjobb tulajdonsága, hogy fordulékony. Kicsit zömök, de strapabíró a szervezete és jól bírja a hirtelen irányváltásokat, tud alkalmazkodni a játékhoz” – mondta Ambrózy, aki már a folytatást is látja. „Én a jövőbe tekintek, megtaláltam az új szerepkörét, kiváló másodalkoholista lesz Gyurcsány Ferenc mellett” – jegyezte meg.

Boros Bánk Levente politológus Schmuck Andorhoz hasonlította Csintalant,megjegyezve, hogy mindketten a kommunistapártból nőttek ki.

Megadja Gábor, a 888.hu publicistája szerint Csintalan pártok fölött álló közkincs. „Ilyen fokú sokszínűséget egy emberben nehéz felhalmozni” – mondta Megadja.

Aki a Csintalan életével kapcsolatos további részletekre kíváncsi, az nézze meg a cikkhez tartozó videót.