A kispestihez hasonló ügy fordulhat elő Hódmezővásárhelyen is

Hatnapos ülést tart mától az Országgyűlés. Nem lehet a magyar országgyűlés stílusa az erőszak és a trágárság - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté az országgyűlési törvény tervezett módosítását azzal indokolta, hogy az eddigi fegyelmi szabályoknak nem volt visszatartó erejük, hiszen a rendbontó képviselők könnyedén kifizették a büntetéseket. Hiteltelennek nevezte Gyurcsány Ferencet a Jobbikos Varga-Damm Andrea. A Jobbik országgyűlési képviselője a Hír TV-nek azt mondta, hogy Gyurcsány bohócot csinál magából, amikor vlogot, azaz videós blogot készít - amivel a fiatalokat akarja megszólítani. A kormány már hozzálátott a második gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozásához, az új intézkedésekről a jövő év első felében születhet döntés – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a pénzügyminiszter. Varga Mihály hozzátette: az egy számjegyű személyi jövedelemadót nem vetették el, a 700-800 milliárd forintos adócsökkentés – a költségvetési mozgásteret szem előtt tartva – legkorábban 2021 táján kerülhet napirendre. A magyar gazdaság „hasít” és köszöni szépen, jól van - mondta a pénzügyminiszter a Bayer show-ban. Mohácson új választásra várnak - erről ír a Magyar Nemzet. A napilap szerint ahogy a jogszabályok lehetőséget adnak rá a kormánypárti többség feloszlatja a képviselő-testületet. Így tehát alig egy éven belül újra önkormányzati választás lesz Mohácson. A Magyar Nemzet információi szerint a kormánypárti Szekó József halála miatt polgármesteri székhez jutott szocialista Csorbai Ferenc szóban együttműködést ajánlott, ugyanakkor nem tárgyal a kormánypárti többséggel. Varga Mihály közölte: a pesszimista szakértők már hét éve a gazdaság összeomlásáról beszélnek, erre az évre mindössze 2-3%-os növekedést jósoltak csak, szemben a kormány 4%-os becslésével, de a legfrissebb adatok szerint csaknem 5%-os növekedés várható. Rendkívüli kormányzati segítségnyújtásban bízik Dombóvár Fidesz-KDNP-s polgármestere. A várost 13 évig irányító, és regnálása alatt gazdasági bűncselekmény miatt elítélt Szabó Lóránd több mint félmilliárdos hiányt hagyott maga után. Kiegyenlített növekedés volt a magyar gazdaságban a harmadik negyedévben a GDP-t adó ágazatok között - mondta Csath Magdolna közgazdász. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy a magyar gyerekek minél több sportággal megismerkedjenek, köztük olyanokkal, mint a brazil gyökerű capoeira, amely jól ötvözi a sport és a kultúra elemeit. Ma délig kell megválaszolnia az Európai Parlament pótkérdéseit a magyar uniós biztosjelöltnek. Erre azért van szükség, mert az EP külügyi bizottságában a baloldali pártok és a liberálisok Várhelyi Olivér ellen voksoltak. Koszorúzással és főhajtással emlékeztek a 30 évvel ezelőtti csehszlovák rendszerváltoztatás, a bársonyos forradalom kezdetére Magyarország, Szlovákia és Csehország kormányfői, valamint a lengyel külügyminiszter a Pozsonyhoz tartozó Dévényben. A magyarok együtt emlékeznek a csehekkel és a szlovákokkal a bársonyos forradalomra, amely egyik fényes történelmi bizonyítéka annak, hogy az 1989-es esztendő a csodák éve volt Kelet-Közép-Európában - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Szlovákia és a Cseh Köztársaság akkor még közös államként Magyarország szabadságáért is harcolt a bársonyos forradalom idején - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Pozsonyhoz tartozó Dévényben. „Nehéz próbatétel előtt állunk, mert az előrejelzések szerint a nyugat-európai gazdaságokra hidegebb, borúsabb idők jönnek” - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Pozsonyhoz tartozó Dévényben. Az 1989. novemberi bársonyos forradalom csehszlovákiai rendszerváltás az újkori cseh történelem legfontosabb eseménye - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen. 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy mi vagyunk Európa jövője, és készen is állunk erre a küldetésre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a prágai megemlékezésen. Mi közép-európaiak 30 éve megmutattuk, hogy hazánkért és Európáért nemcsak meghalni, de élni és dolgozni is tudunk – jelentette ki a kormányfő. Már nemcsak a sorsunk, de céljaink is közösek, a közép-európai országok együttműködése a közép-európai emberek szívébe van írva, ezért az előttünk álló évek Közép-Európa, a V4 sikereiről fognak szólni - mondta Orbán Viktor Prágában. A Kárpát-medencében élő nemzetek megmaradását csak az összefogás szolgálhatja - jelentette ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a felvidéki Csúzon. A magyar állam támogatásával épült bölcsődét és óvodát adtak át Székelyföld keleti peremén fekvő Balánbányán és a nyugati peremvidékén fekvő Backamadarason is. Az európai uniós menekültügyi rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a német kormány, és arra törekszik, hogy az új rendszer alapjait egy éven belül lefektessék- írta a Welt am Sonntag című német lap. Intézkedés közben meglőttek a horvát rendőrök egy illegális bevándorlót a szlovén-horvát határ közelében még szombaton, a férfi életveszélyes állapotban van - írta az Index.hr horvát hírportál. A kormányzó brit Konzervatív Párt tervei szerint a brit EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak lejártával minden újonnan érkező bevándorlónak előre kell fizetnie a brit állami egészségügyi ellátórendszer igénybevételéért. Megkezdődött a Fekete-tengeren a tavaly novemberi orosz-ukrán haditengerészeti incidens során elfoglalt ukrán hajók elvontatása Kercs kikötőjéből - közölte a Kommerszant című orosz lap. Két utasszállító ütközött a frankfurti reptéren. A baleset már landolás után történt, amikor mindkét gép kis sebességgel gurult. Nem sérült meg senki, az utasszállítók azonban megrongálódtak. Ismét lezárták a víz alatt álló Szent Márk teret Velencében, amikor 150 centiméter fölött tetőzött a dagály. Olaszország több térségében készültség lépett életbe a heves esőzések miatt, megfigyelés alatt vannak az olaszországi folyók is. Sikkasztás címén 12 bűnvádi eljárás zajlik a távol-keleti Vosztocsnij űrközpont építésével kapcsolatban - közölte Szvetlana Petrenko, a kiemelt bűnügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság szóvivője. Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota „nagyon jó" - közölte vasárnap a Fehér Ház. Közleményében a Fehér Ház elítélte, hogy a hatóságok erőszakot alkalmaztak Iránban a tüntetőkkel szemben. Négy ember meghalt, hat másik megsebesült egy lőfegyveres támadásban a kaliforniai Fresnóban. Ismeretlen tettesek egy meccset néző kerti parti résztvevőire rontottak rá. A hongkongi rendőrség bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is „halálos fegyvert" használtak vele szemben. Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat az ecseri állomásnál - közölte a Mávinform. A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vác külterületén. Az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet, amelynek vezetője és utasa a helyszínen meghalt - írta a police.hu. Gázrobbanás volt Püspökladánynál. Hajnalban durrant el egy meghasadt földalatti gázvezeték a település külterületén. A rendőrök elfogtak egy szerb állampolgárságú férfit Magyarországon, aki Hollandiából csempészett az országba nagy mennyiségű kábítószert. Baleset miatt nem jár a 17-es és az 56-os villamos a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ Facebook-oldalán. A kick-boxos Rákóczi Renáta legyőzte az ukrán Antonina Oszeckát, így címét megvédve nyerte meg a budapesti TEK Gálán a WAKO világszervezet profi full-contact világbajnoki övéért rendezett mérkőzést. A magyar női kosárlabda-válogatott 73:59-re legyőzte a szlovákot Sopronban a 2021-es Európa-bajnokság selejtezősorozatának második fordulójában. A MOL-Pick Szeged 26:25-re győzött a norvég Elverum otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában. Női kézilabda BL: A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 35:29-re legyőzte a cseh Baník Most csapatát. A magyar férfi curling csapat 6:5-re legyőzte Észtországot a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokságon. A magyar női csapat 8:6-ra kikapott Spanyolországtól a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokságon. Ezüstérmet nyert a magyar férfi kardválogatott a kairói világkupa-versenyen, ezzel megerősítette második helyét az olimpiai kvalifikációs rangsorban, így gyakorlatilag biztos, hogy ott lehet a tokiói ötkarikás játékokon. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat, amelyen a két Ferrari összeütközött és kiesett.