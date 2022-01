A kispesti botrányokban érintett strómanok továbbra is kaszálnak

Megosztás itt:

Kispesten megállt az idő. A korábbi korrupció-, illetve kábítószergyanús ügyek résztvevői továbbra is az önkormányzatnál vagy az önkormányzatnak dolgoznak. A botrány főszereplői, így például Lackner Csaba, megőrizte képviselői székét. A hangfelvételeken csak Krinyóként emlegetett MSZP-s politikus, a kispesti vagyonkezelő műszaki szervezet (Vamüsz) volt vezetője, Kránitz Krisztián új kinevezést kapott, most a kerület legnagyobb önkormányzati szervezeti egységének a második embere. A botrányban felbukkant strómanok pedig továbbra is kaszálnak. A különbség csak annyi, hogy milliárdok helyett most már csupán tízmilliókat.

Emlékezetes, a kispesti korrupciógyanús ügyek úgy kerültek nyilvánosságra, hogy a Magyar Nemzet és a Hír TV mintegy ötvenórányi beszélgetést tartalmazó hangfelvételt kapott egy informátortól. A hanganyagok részletei 2019 októberében jelentek meg, a beszélgetéseket még annak az évnek a nyarán rögzítették. Ezeken főként Lackner Csaba XIX. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő beszélt arról, hogy ő és társai hogyan lopták el a közpénzeket. Elhíresült mondatai szerint „hülye”, aki a helyi politikában nem keresi meg az évi százmillió forintot.

„A pénzt nem a büdzséből kell elvenni, az külső vállalkozóktól jön vissza” – mondta Lackner, aki aztán számos részletet megosztott. A beszélgetések során a felek, ahogy fogalmaztak, „csíkokat szívtak fel”. Lackner Csaba egy videófelvételen fehér port rendezgetett a bankkártyájával. Mindennek ellenére a mai napig megtartotta önkormányzati képviselői székét.

Az MSZP-s képviselő vállalkozása

Az Anildia Kft. korábban Somogyi Lászlóné kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő cége volt. A hölgy volt férje, Somogyi László 2013 óta vezeti és tulajdonolja a vállalkozást. A kispesti fideszes ellenzék az évek során számos alkalommal kritizálta, hogy az ­MSZP-s képviselőnő cége százmilliókat kaszál a közbeszerzéseken, önkormányzati munkákon, ám

Gajda Péter cinikusan a szőnyeg alá söpörte a problémát.

A cég neve a 2019-es korrupciós botrányban is felmerült. Lackner Csaba a hangfelvételeken arról beszélt, hogy

Somogyi László az elnyert munkák után csúszópénzeket oszt vissza neki, valamint Kránitz Krisztiánnak és Gajda Péter polgármesternek is.

A vállalkozóról több olyan történetet is mesélt, amikor ketten tudatmódosító szereket használva buliztak.

Lackner Csaba az elhíresült hangfelvételeken úgy számolt be az egyik piszkos ügyletről, hogy ő és Somogyi 12 millió forinton osztozott, amelyből nem akartak adni Kránitz Krisztiánnak. „[…]

az utolsó pillanatban a Somogyi kitalálta, hogy ő mégis akar magának még munkát szerezni, és mégis adjuk oda a Kránitznak a pénzt. Utolsó pillanatban, kivettem a milliókat a zsebemből, és ,ba…szd meg, odaadtuk neki”

– mondta Lackner, aki a polgármesternél is panaszkodott, állítása szerint

Gajda Péternek ugyanis „csak három”, míg Kránitznak 12 millió forint jutott.

Az Anildia a botrány 2019. őszi kirobbanása után kevesebb mint egy évvel, 2020 augusztusában újra munkát nyert a kerületben: több mint nettó 25 millió forint értékben újíthatta fel a kispesti Templom tér 8. szám alatt található önkormányzati irodaépületet.

Somogyi másik cége is nyert

„Somogyi Laciék csinálják az egészségügyi intézet átalakítását […]” – mondta Lackner az egyik felvételen. A megfogalmazás azért volt érdekes, mert a Kispesti Egészségügyi Intézet átalakítását egy látszólag a vállalkozótól teljesen független gazdasági társaság, a Compassion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte. Csakhogy Lackner arról is beszámolt, hogy Somogyi László hivatalos megbeszéléseken a Compassiont képviselte az egészségügyi intézet felújításakor. Emlékezetes: amikor a Magyar Nemzet egy telefonos elérhetőséget kért a Compassionhöz, amelynek a Hamvas Irodaházban van a székhelye, akkor a stróman Somogyi László nevét és telefonszámát kapták meg. A gazdasági társaság 2013 óta tizenegy nagy értékű közbeszerzést nyert el a XIX. kerületben, ezek közül tízet 2015 szeptembere után. A munkák összértéke meghaladja az egymilliárd forintot. A cég 2020 júniusában elnyert egy újabb munkát, ismét a Kispesti Egészségügyi Intézetben egy földszinti, vérvételi helyiség kialakítása volt a feladat több mint nettó 52 millió forint értékben.

Lackner régi barátja is dolgozgat

Hét darab kisebb értékű munkát nyert az Apcoa Kft. Kispesten 2020 szep­tembere és 2021 februárja között. Az Apcoa alkalmazása azért is megdöbbentő, mert a cég a kispesti közbeszerzések körüli felbukkanása miatt a baloldali sajtó is rászállt Gajda Péter polgármesterre. A parkolási bizniszben is érintett Apcoa kapcsán ugyanis a baloldali médiumokban olyan szalagcímek jelentek meg, amelyek „Fidesz–MSZP-mutyit” emlegettek Kispesten. A XIX. kerületi „fideszes szál” felfejtésével azóta is adósok ezek a lapok, de

úgy tűnik, hogy Gajda Péter nem törődött a lehetséges politikai – és korrupciós – kockázattal.

A cég ügyvezetője Lackner Csaba régi barátja, aki még egyik-másik hangfelvételen is felbukkan. Az egyiken például arról beszélt, hogy

van letelepedési engedélye a Seychelle-szigeteken.

Lackner egy alkalommal az általa csak „Kormiként” szólított Kormos Gáborról azt is mondta:

„Amit én csinálok a bizottságomban, és ahogy csinálom a Patekkal, a Zsomborral, a Somogyival meg a Kormival, az nekem elég.”

Ismert, az előző ciklusban, 2015 és 2019 között Lackner Csaba a kispesti önkormányzat várospolitikai, városüzemeltetési és rendészeti bizottságának az elnöke volt. Somogyi László és Kormos Gábor semmilyen önkormányzati tisztséget nem viselt, Lacker mégis úgy hivatkozott rájuk, mintha bizottsági tagok lettek volna.

Úgy tűnik, Gajdát nem riasztották el a botrányok és a negatív sajtóvissz­hang sem, összesen hét megrendelést kapott az Apcoa, jellemzően út- és járdafelújításokat. (Ilyen kispesti projektek kapcsán tett feljelentést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is visszaélésgyanús ügyekben). A kétes hírű cég összesen 6,7 millió forintnyi megrendelést kapott a botrány 2019-es kirobbanása óta.

Kránitz kedvence sorozatban nyer

Amikor Lackner Csaba arról beszélt a kiszivárgott felvételeken, hogy hogyan keres évi százmillió forintot Kispesten, akkor nem csak saját magát emlegette, mint a rendszer haszonélvezőjét. Kránitz Krisztián vagyonát 150-200 millió forintra becsülte. Lackner nem csak a korábban felidézett visszaosztásos történetet mesélte el Kránitzcal kapcsolatban, említett egy másik vállalkozót is, Lakatos Józsefet, akivel kapcsolatban azt is kiemelte, hogy

Gajda Péter „k…rvára nem örül, hogy Krinyó együtt »dolgozgat« Lakatossal”.

A vállalkozó és családja számos építőipari cégben érdekelt, több százmillió forintnyi munkát nyert el a kispesti önkormányzattól az elmúlt években. Lakatos Józsefről érdemes tudni, hogy Kránitz Krisztián spanyolországi szomszédja. Ismert, Kránitz spanyol nyaralójáról először a Magyar Nemzet közölt részleteket 2019 október–novemberében, ám az ügyet akkor kapta fel a média, amikor Paróczai Anikó momentumos képviselő azt állította, hogy „megtalálta” a kispesti MSZP-s politikus eltitkolt ingatlanát, azt az ingatlant, amelyről a Magyar Nemzet hónapokkal azelőtt már mindent kiderített és bemutatott. (Vagyis Paróczai lényegében a lapban közölt adatokat a saját munkájának az eredményeként mutatta be).

Az ingatlan nem szerepelt Kránitz vagyonnyilatkozatában, és azt egy magánszemélytől felvett több tízmilliós kölcsön segítségével vásárolta meg – legalábbis állítása szerint.

Arról többször is hallottunk, hogy a hitelt valószínűleg Lakatos Józseftől vagy a vállalkozó valamelyik családtagjától kapta. Ezzel kapcsolatban Kránitz Krisztiánhoz és Gajda Péter polgármesterhez is intézett a Magyar Nemzet kérdéseket. Lakatos József és családja jelenleg három céggel nyeri a pályázatokat Kispesten. Az egyik ilyen a Pemárk Kft.

Tízmilliók a zsebben

A Pemárk végezhette 2020 októberében a Vas Gereben utca 154. szám alatti ingatlan egyik tetőrészének a felújítási munkáit több mint három és fél millió forint plusz áfáért. Valamint ugyanezen házban egy másik tetőrészt is felújíthattak nettó 4,3 millió forintért. A Móricz Zsigmond utcában is hasonló munkát végeztek Lakatosék nettó tízmillió forintért. Emellett a Pemárk kivitelezte 2020 májusában az Eszterlánc Bölcsőde külső homlokzati szigetelési munkálatait is nettó húszmillió forintért, illetve nettó 29 millió forintért újíthatták fel a Vöröskereszt nappali szociális központja tetőszerkezetét.

A Pemárkon kívül további két Lakatos-cég is beszállít az önkormányzatnak. A Lamipet Team Kft. Lakatosné D. Orsolya tulajdonában van, és az ő ügyvezetésével végez munkákat az önkormányzatnak. A hölgyet a családnevén kívül a lakcíme is Lakatos Józsefhez köti, amely az Opten adatai szerint megegyezik. 2020 októberében a cég nettó 6,4 millió forintért nyert el egy tetőfelújítást a Vas Gereben utcában, majd egy 15 millió forint értékű szerződés alapján karbantartási munkákat is vállaltak. Emellett 2020 novemberében egy felújítási munka is beesett nettó hétmillió forint értékben.

Lakatosék harmadik cége a G. L. Heaven Kft., amelynek érdekessége, hogy 2016 és 2020 között nem végzett tevékenységet, a cég saját tőkéje az említett öt évben mínusz 21 millió forint volt, ami miatt a társaságnak a törvények szerint már meg kellett volna szűnnie. Úgy tűnik, a kispesti kerületvezetés ilyen apróságokon nem akadt fenn, mert a G. L. Heaven munkavállalói ötmillió forintért dolgozhattak a kispesti Szent István-szobor talapzatán és a Kispesti Kaszinó kerítésén 2021 nyarán. Lakatosék ugyanezzel a céggel lebonthattak egy Attila utca 3. szám alatti épületet nettó 14 millió forintért. A vállalkozó cégei összesen több mint 107 millió forintnyi megbízást kaptak a kispesti önkormányzattól.

