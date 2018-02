A kirúgott újságíró elárulta, hogy zajlik a karaktergyilkolás Mészáros médiájában

2016 végén adott évértékelő interjút a miniszterelnök a Pannon Lapoknak. Orbán Viktor megszólalása a Fejér Megyei Hírlapban is megjelent, valaki azonban belenyúlt a szövegbe, és olyan mondatokat adott a kormányfő szájába, mint például hogy a „kórházi hullák száma is emelkedik”. A kiadót birtokló, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks vezetősége egy belső vizsgálat után több újságírót is elbocsájtott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A sajtómunkások jogi útra terelték az ügyet, a per keddi tárgyalásán tanúkat hallgatott meg a Székesfehérvári Törvényszék.

A másodrendű felperes a Hír TV-nek arról beszélt, hogy a felcsúti milliárdos gázszerelőhöz köthető médiumnál hogyan működött a kormányzati propaganda.

Az utóbbi napokban kirúgtak újabb kollégákat, többet is, tehát írástudó alig marad a lapoknál, mindent a Mészárosék érdekkörébe szervezett Mediaworks alá lapátoltak, illetve van egykét hídfőállás, mint Andy Vajna és Pecina úr. Érdemes a lapokat megnézni termelési riportok, hurráoptimizmus, bulvár, helyi bulvár, karaktergyilkosság kísérletei, lájtosan, hogy a helyi olvasó is megértse – mondta el Klecska Ernő újságíró.

Előzmények:

Megint kiment a meghackelt Orbán-interjú

A Fejér Megyei Hírlap digitális számának, a FejerDigitalnak az előfizetői arról kaptak értesítést április 1-jén e-mailben, hogy megjelent a legújabb szám, amelyet le tudnak tölteni: a 2016. december 24-i, vagyis az, amely a meghackelt miniszterelnöki interjút is tartalmazza.

Hamisított Orbán-interjú: kizárták a vezetőt

Kizárták a karácsonyi Orbán-interjú ügyében nyomozó rendőrök köréből a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályának vezetőjét.

Poligráfot is bevetettek a meghackelt Orbán-interjú miatt

Valószínűleg nem a felelősöket rúgták ki a meghamisított Orbán-interjú miatt a Pannon Lapoktól. Az oldal szerint az ügynek már gyanúsítottja is van, de a Fejér Megyei Hírlap több dolgozóját is hazugságvizsgálatnak vetették alá június elején.

Megyei lapokat vett Heinrich Pecina – Minden vidéki lap a Fideszé lehet

Az osztrák üzletember korábban Mészáros Lőrinc kezére játszotta a Népszabadságot is beszüntető Mediaworks kiadót. Pecina egyébként a Mészáros érdekeltségnek számító MKB Banktól kap hitelt a három napilap felvásárlására.

Fejcserék Mészáros lapjainál

A Pannon Lapok Társaságához tartozó három megyei és egy városi lap vezetőjét, illetve a központi lapigazgatót is lecserélik.