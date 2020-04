A kirgiz külügyminiszterrel tárgyalt telefonon Szijjártó Péter

A közösségi oldalon megosztott posztból az is kiderült, hogy a kirgizek is küzdenek a világjárvánnyal, gazdasági és egészségügyi fronton egyaránt. Szijjártó Péter megállapodott abban Csingiz Aidarbekov külügyminiszterrel abban, hogy az egészségügyi minisztériumok között közvetlen kapcsolattartás jön létre. Hiszen a járványügyi és járványkezelési tapasztalatok megosztása már eddig is sikeresnek bizonyult - olvasható a bejegyzésben.

A tárcavezető bejegyzéséből kiderült, hogy április végén látogatott volna Budapestre a kirgiz elnök, de a látogatást az év második felére halasztották. A felek megegyeztek arról is, hogy addigra véglegesítenek négy dokumentumot.

"Nincs vita a Stratégiai Partnerségi Nyilatkozatról sem, és megállapodtunk egy 50 millió eurós közös befektetési alap létrehozásáról, mely segítséget ad majd a magyar vállalatok beruházásaihoz a közép-ázsiai térségben" - zárta sorait a miniszter.

Facebook/Hír TV