A kétoldalú kapcsolatok erősítése a cél a brit nagykövet szerint

5162 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 114.778-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 55 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2493-ra emelkedett, 26 161-en meggyógyultak. A miniszterelnök az Operatív Törzs ülésével indította a napját. Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé videót arról, hogy kora reggel a Belügyminisztériumban az operatív törzs tagjaival áttekintik a járványügyi helyzetet. A következő 10-14 napban megduplázódhat az új koronavírus-fertőzöttek száma – mondta az országos tisztifőorvos a köztelevíziónak. Müller Cecília elmondta: a fertőzöttek száma minden nap emelkedik, ezért az egészségügy felkészül. A tisztifőorvos hozzátette: az elsődleges cél, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, valamint az, hogy aki megbetegszik, ne kerüljön kórházba, hiszen az egészségügyi ellátórendszer terhelése jelenleg is nagy. Rendkívül fontos a járványügyi szabályok betartása - erre hívta fel a figyelmet az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Karácsony Gergely szerint „végtelenül szomorú, hogy a jelek szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központot is belerángatták a fővárosi önkormányzat ellen minden csatornán zajló lejárató kampányba". Fizetős maradt az ellenzéki vezetésű Vác önkormányzatának tulajdonában lévő mélygarázs annak ellenére, hogy a hatályos kormányrendelet országszerte ingyenessé tette a parkolást. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint elfogadhatatlan a főváros által tervezett újraindítási adó - jelentette ki Parragh László, az MKIK elnöke a Magyar Nemzetnek. A koronavírus-járvány 2. hulláma miatt a karácsonyi és a szilveszteri időszak sem tervezhető a vendéglátásban - jelentette ki a Világgazdaságnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Félnek Mirkóczki Ádám döntéseitől Egerben - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint joggal tart attól az egri Fidesz–KDNP-frakció, hogy a múlt héten bevezetett rendkívüli jogrend újra lehetőséget teremt a jobbikos polgármesternek a város számára kedvezőtlen, egyszemélyi döntésekre. Még nem ért célba a székely petíció - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint hivatalosan lejárt az aláírásgyűjtés meghosszabbított határideje, a kezdeményezés pedig nem vezetett eredményre, mert csak öt országban érték el a törvényben meghatározott limitet. Rajtaütéseket hajtottak végre az osztrák hatóságok kora reggel olyan személyek és egyesületek ellen, amelyek a gyanú szerint támogatták a Muszlim Testvériség iszlamista csoportot és a Hamász palesztin mozgalmat - közölte a grazi ügyészség. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Államok Nagy-Britannia legszorosabb és legfontosabb szövetségese, és a brit kormány a közös értékek és érdekek védelmében működik majd együtt Joe Biden leendő demokrata párti amerikai elnök kormányával. Gratulált Szvjatlana Chinaouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért sikeréhez, és egyúttal reményét fejezte ki, hogy mielőbb találkozhat az Egyesült Államok januárban hivatalba lépő új elnökével. A világon 50,3 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A német szövetségi kormány reményei szerint „nagyon hamar" megkaphatják a forgalomba hozatali engedélyt az új típusú koronavírus elleni első oltóanyagok - mondta Angela Merkel német kancellár. Alto Adige (Dél-Tirol) járványveszélyes térségnek számít, ezért hétfőtől a tartomány lezárja határait, és egész napos kijárási tilalom lép életbe - jelentette be Arno Kompatscher, az autonóm olaszországi tartomány elnöke. Olivier Véran francia egészségügyi miniszter szerint Franciaországban lelassult a koronavírus-járvány terjedése, de még túl korai lenne a tíz napja kihirdetett általános karantén következtetéseit levonni. Meghaladta a tízmilliót a koronavírusos fertőzöttek száma az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. A koronavírus-járvány miatt ismét szükségállapotot hirdetett ki helyi idő szerint vasárnap éjjel az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Utah államban Gary Herbert kormányzó. Ismét több száz tüntetőt vettek őrizetbe maszkot viselő egyenruhások Fehéroroszországban az újbóli kormányellenes tömegtüntetésen. Könnygázzal és vízágyúval oszlatta szét a rendőrség a tiltakozók tömegét Tbilisziben a georgiai választási bizottság épületénél, ahol a szerintük elcsalt, október 31-i parlamenti választás megismétlését követelték. Letette a hivatali esküt Luis Arce Bolívia új elnöke, amivel a baloldal visszatért a dél-amerikai ország élére egy évvel azután, hogy Evo Morales menekülni kényszerült az országból. Péntektől vasárnapig 325 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Tíz üzletet záratott be a rendőrség összesen 102 napra a járványügyi szabályok megsértése miatt - jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf elmondta: A rendőrség 256 esetben intézkedett az éjszakai kijárási korlátozással kapcsolatban pénteken és szombaton, a rendőrök 28 esetben figyelmeztettek, 168 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 60 esetben pedig feljelentést tettek. Mávinform: A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonal Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa közötti szakaszán november 9-től 13-ig naponta 8 óra 50 perctől 13 óra 50 percig pótlóbuszok közlekednek vágánykarbantartás miatt. Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 3:0; ZTE FC-Kisvárda Master Good 1:2 Férfi vízilabda ob I: ZF-Eger - Budapesti Honvéd SE 13:17 Mindkét top 100-as magyar játékos három helyet rontott, így Fucsovics Márton az 55., Balázs Attila pedig a 92. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Babos Tímea egyesben a 114., párosban pedig változatlanul a negyedik a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.