A kétharmad miatt ismét nekifutnak az alkotmánymódosításnak

A lap úgy tudja: már az Alkotmánybíróság is dolgozik egy, az uniós kvóták végrehajtásával kapcsolatos véleményen. Orbán Viktor a 2016-os októberi érvénytelen kvótareferendum után jelentette be, hogy benyújtja a 7-ik alaptörvény-módosítási javaslatot, amely kimondta volna, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be az országgyűlés beleegyezése nélkül.

A miniszterelnök által jegyzett törvényjavaslat végül kétharmad híján elbukott a Parlamentben.