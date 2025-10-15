Keresés

Belföld

A két lázadó, akinek igaza lett! - Mit jelent a világnak, amikor Orbán Viktor és Donald Trump leül tárgyalni?

2025. október 15., szerda 19:57 | Hír TV
találkozó ellenzék béke szuverenitás publicisztika magyar modell Orbán Viktor Brüsszel Donald Trump új világrend

A Magyar Nemzet híre alapján hamarosan sor kerül az évtized talán legfontosabb politikai találkozójára Orbán Viktor és Donald Trump között. Ez a csúcs azonban sokkal többről szól, mint diplomáciáról. Ez a szimbóluma egy új világrend születésének, ahol a nemzeti érdek és a józan ész felváltja a globalista utópiák kudarcot vallott politikáját.

Magyar Nemzet híre alapján hamarosan sor kerül az évtized talán legfontosabb politikai találkozójára Orbán Viktor és Donald Trump között. Ez a csúcs azonban sokkal többről szól, mint diplomáciáról. Ez a szimbóluma egy új világrend születésének, ahol a nemzeti érdek és a józan ész felváltja a globalista utópiák kudarcot vallott politikáját.

1. A végjáték: A brüsszeli utópia összeomlása

Ahhoz, hogy megértsük a találkozó jelentőségét, látnunk kell a hátteret. A brüsszeli kísérlet, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó európaiak milliói látják, látványosan megbukott. Az ideológiavezérelt politika, amit ránk akartak kényszeríteni, romokat hagyott maga után:

  • A migrációs paktum nem integrációt, hanem no-go zónákat és terrort hozott.
  • A gazdasági szankciók nem Oroszországot, hanem az európai ipart és a középosztályt tették tönkre.
  • A háborús pszichózis nem békét, hanem a kontinens teljes eladósodását és egy globális konfliktus veszélyét hozta el.
  • A demokrácia-export pedig olyan abszurd politikai színházhoz vezetett, mint a francia kormányválság, ahol a cselekvőképtelenség lett az új norma.

2. A két lázadó, akinek igaza lett

És ebben a globális káoszban van két vezető, akiket évekig nevettek, szidtak és támadtak a globalista elit képviselői, de akiket a történelem lépésről lépésre igazol. Donald Trump, a "békeelnök", aki már évekkel ezelőtt felismerte Kína veszélyét és a globalizmus zsákutcáit. És Orbán Viktor, Európa "prófétája", aki elsőként mondta ki, hogy a migráció veszélyt jelent, a háború rossz, a szankciók pedig öngyilkossággal érnek fel. A találkozójuk nem egyszerűen két politikus egyeztetése, hanem két, a valóság talaján álló, a nemzeti érdeket képviselő politikai filozófia szövetségének szimbóluma.

3. Az intellektuális vákum: mit nem ért a hazai ellenzék?

És mit látunk itthon? Miközben a világpolitika sakktáblája átrendeződik, a magyar ellenzék a saját, pitiáner játszmáival van elfoglalva. A Tisza Párt, amelynek politikai programja kimerül a gyűlöletben és a brüsszeli parancsok szolgai ismételgetésében, képtelen értelmezni a világban zajló valódi folyamatokat. A számukra a politika nem a nemzetépítésről, hanem a mentelmi joggal való trükközésről, a "kólásdobozként" kezelt jelöltekről és a saját támogatóik adatainak kiszolgáltatásáról szól. Az Orbán-Trump találkozó számukra felfoghatatlan, mert az ő univerzumukban a nemzeti érdek és a szuverén gondolkodás nem létező fogalmak.

Konklúzió: A józan ész forradalma

Az Orbán-Trump csúcstalálkozó üzenete egyértelmű: a globalista kísérlet véget ért. A jövő a szuverén, a saját érdekeiket bátran képviselő nemzetállamoké. Ez a józan ész csendes forradalma, amely a brüsszeli bürokraták és a hazai helytartóik számára a legfélelmetesebb rémálom. A kérdés már nem az, hogy ez a változás bekövetkezik-e, hanem az, hogy kik lesznek a győztesei. Magyarország, Orbán Viktor vezetésével, a győztesek oldalán áll.

