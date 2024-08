A kereszténység fontos motívuma a Szabadság-szobor talpazatára tervezett kereszt + videó

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferencnél kiverte a biztosítékot a Szabadság-szobor talpazatára tervezett kőkereszt-írja az Index. A portál vette észre a DK elnökének támadó posztját. A pártelnök szerinte nincs keresnivalója keresztnek a Citadellán, mert a magyarok nem azt gondolják a kereszténységről, amit a kormány szeretne, hogy gondoljanak. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozza: Magyarország nem keresztény ország.

Lukács László György, országgyűlési képviselő, Jobbik: "Azt, hogy egyébként mit mond erről bizonyos ellenzéki erők, és mondjuk Gyurcsány Ferencnek mi a véleménye, ő valószínűleg jobban örülne neki, ha nem a kereszt, hanem a szovjet katona kerülne visszaállításra." – hangsúlyozta a Jobbik országgyűlési képviselője Komment című műsorunkban.

A rendszerváltoztatás óriásai adóssága az, hogy a Citadellán eddig nem volt kereszt- mondta a KDNP frakcióvezetője a napi aktuálisban.

"Ez nagy öröm számunkra, és az új örök számára is, de a budapestiek számára is, az egész ország számára szerintem. Úgyhogy ez egy teljesen értelmetlen vita. Nem is értem, hogy milyen mögöttes politikai szándékok állnak emögött, hiszen Gyurcsány Ferenc is kritizálta mindezt, bizonyos baloldali csoportok is. Tudjuk Gyurcsány Ferencről, hogy rendszeresen bérmálkozik, tehát nem is értem, hogy akkor miért nem tetszik neki az, hogy keresztet állítunk a Gellért-hegyen. Szerintem a kereszténységnek és a keresztény embereknek ez egy fontos példamutató cselekedet."

Simicskó István szerint Magyarország és a magyar emberek az elmúlt 14 évben valamennyi választáson világossá tették, hogy nem kérnek a baloldalból és az őket pénzelő Sorosból. A politikus hozzátette: A magyarság a keresztény kultúrában gyökerező, erős, szuverén nemzetállamok Európájában hisz a jelképpel pedig ezt akarják hangsúlyozni.