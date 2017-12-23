2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

A keresztény Európát félti karácsonyi üzenetében Orbán

Hír TV

2017. december 23., szombat 13:19, frissítve: szombat 13:53

A keresztény kultúra védelmének fontosságát hangsúlyozta karácsonyi üzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök jóbarátja, Mészáros Lőrinc kiadójához tartozó sajtótermékekben üzent a választóknak.

A kormányfő szerint az európai élet alapjai támadás alatt állnak, a kontinens kulturális alapjait szándékosan gyengítik – az azt azonban nem nevezte meg, hogy kikre gondolt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a keresztény értékeket nem mások ellenében, hanem Európa érdekében kell megvédeni.

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karácsonyOrbán Viktor

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